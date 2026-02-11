हर समय दिमाग में गूंजती है एक ही धुन! जानें क्यों ब्रेन की प्लेलिस्ट में अटक जाती है एक ही गाने की लाइन

रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत से लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि एक ही गाने की लाइन उनके दिमाग में गूंजती रहती है. कई बार इससे लोग परेशान भी हो जाते हैं. बहुत से लोगों को समझ नहीं आता है कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है. ये अनुभव लगभग हर इंसान ने कभी न कभी जरूर महसूस किया है. पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर दिमाग ऐसा क्यों करता है और क्यों एक ही गाना ब्रेन की प्लेलिस्ट में अटक जाता है. आज हम आपको बताएंगे दिमाग की प्लेलिस्ट में क्यों अक्सर एक ही गाना बार बार चलता रहता है और इस स्थिति को क्या कहते हैं.

ईयरवर्म

दिमाग में बार बार गूंजने वाले गाने को ईयरवर्म कहा जाता है. हालांकि ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि ब्रेन की एक सामान्य प्रक्रिया है. तनाव, थकान, अधूरा गाना या ज्यादा कैची धुन इसकी वजह बन सकती है. कुछ आसान तरीकों से इसे रोका भी जा सकता है क्योंकि कई बार लोग इससे काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं. ईयरवर्म का सीधा मतलब होता है ऐसा गाना या म्यूजिक जो बिना वजह दिमाग में घूमता रहता है. साइंस के मुताबिक लोगों का दिमाग पैटर्न और धुनों को बहुत जल्दी पकड़ लेता है. खासतौर पर ऐसे गाने जिनकी धुन आसान होती है या जिनकी एक लाइन बार बार रिपीट होती है वो बेहद ही ज्यादा जल्दी दिमाग में बैठ जाते हैं.

क्यों होता है ये

बहुत से मनोवैज्ञानिक का मानना है कि Earworm का कनेक्शन लोगों की याददाश्त से होता है. जब दिमाग किसी काम में पूरी तरह व्यस्त नहीं होता तब वो खाली जगह को भरने के लिए गाने जैसी जानी पहचानी चीजों का सहारा लेता है. यही कारण है कि बोरियत के समय या सोने से पहले गाने ज्यादा याद आते हैं क्योंकि तब दिमाग रेस्ट मोड पर होता है. हालांकि तनाव और थकान भी इसकी एक बड़ी वजह मानी जाती है. जब दिमाग ज्यादा दबाव में होता है तब वो खुद को रिलैक्स करने के लिए म्यूजिक जैसी चीजों को दोहराने लगता है. कुछ लोग इसे दिमाग का सेल्फ एंटरटेनमेंट मोड भी मानते हैं पर कई बार ये परेशानी भी खड़ी कर सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

ईयरवर्म के समय क्या करें

बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होता है कि दिमाग में अगर गाना अटक जाए तो क्या करें. इसका सबसे आसान तरीका है उस गाने को पूरा सुन लेना. इससे दिमाग को क्लोजर मिल जाता है और गाना धीरे धीरे दिमाग से निकल जाता है. इसके अलावा खुद को किसी दूसरे काम में व्यस्त रखना भी मददगार होता है. हालांकि ऐसे में च्युइंग गम चबाना भी एक असरदार तरीका माना जाता है. इसके अलावा किसी दूसरे गाने को जानबूझकर सुनना भी काम कर सकता है.