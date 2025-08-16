Stress हो रहा है? तुरंत करें ये काम, मिनटों मिलेगा आराम
How to Quickly Reduce Stress: स्ट्रेस के आज के समय में बेहद आम लेकिन गंभीर समस्या हो गई है. इसलिए इससे बचाव का तरीका भी जानना जरूरी है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि स्ट्रेस कम करने के लिए तुरंत क्या करना चाहिए?
Stress Reliever: आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में स्ट्रेस हर किसी की लाइफ का हिस्सा बन गया है. काम के प्रेशर, पढ़ाई का बोझ, फैमिली की टेंशन, हर जगह स्ट्रेस ही स्ट्रेस हमें घेर लेता है. ऐसे में ये हमारी सेहत पर बुरा असर डाल सकता है. लेकिन अच्छी बात ये है कि कुछ आसान और असरदार तरीकों से आप स्ट्रेस को कम कर सकते हैं. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि स्ट्रेस होने पर तुरंत क्या करना चाहिए.
डीप ब्रीदिंग
स्ट्रेस को तुरंत कम करने का सबसे आसान और असरदार तरीका है डीप ब्रीदिंग करना. जब भी आपको टेंशन होती है, तो आंखों को बंद करके डीप ब्रीदिंग करना शुरू कर दें. ऐसा करने से मिनटों में आपको आराम मिल सकता है. इससे आपका दिमाग शांत रहता है और स्ट्रेस तुरंत कम हो सकता है. साथ ही, रोजाना 10 से 15 मिनट इसकी मेडिटेशन करने से मन शांत रहता है और स्ट्रेस कंट्रोल होता है.
फिजिकल एक्टिविटी
स्ट्रेस दूर करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी करना भी बेहद जरूरी है. शरीर एक्टिव रहता है तो दिमाग भी पॉजिटिव तरीके से काम करता है. इसलिए स्ट्रेस कम करने का दूसरा तेज तरीका एक्सरसाइज है. इसलिए रोजाना फिजिकल एक्टिविटी करना शुरू कर दें. अगर आप जीम नहीं जा सकते, तो तेज चलना, हल्का दौड़ना, योग या डांस करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. एक्सरसाइज से शरीर में हैप्पी हार्मोन निकलते हैं, जो तुरंत आपके मूड को अच्छा कर देते हैं और स्ट्रेस दूर कर देते हैं.
हंसना और पसंदीदा काम करना
हंसने से भी स्ट्रेस को कम किया जा सकता है. कहते हैं हंसना सबसे अच्छी मेडिसिन होती है. ऐसे में जब आप हंसते हैं तो स्ट्रेस अपने आप कम हो जाती है. स्ट्रेस होने पर कोई मेजदार वीडियो देखें, दोस्तों से बात करें या फैमिली के साथ समय बिताएं. इसके साथ-साथ स्ट्रेस होने पर अपने पसंद का कोई काम करें. इससे दिमाग रिलैक्स रहता है और स्ट्रेस नहीं होती है.
अच्छी नींद
कई बार नींद की कमी और गलत खानपान भी स्ट्रेस को ट्रिगर कर देता है. ऐसे में रोजाना कम से कम 7 से 8 घंटे सोएं. इसके साथ-साथ हेल्दी खाना खाएं. कैफीन और जंक फूड से दूरी बना लें.
Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.
रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर.