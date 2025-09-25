त्योहारों में चाहिए नेचुरल ग्लो? मेकअप नहीं, फॉलो करें ये आसान ब्यूटी टिप्स

Beauty Tips: दुर्गा पूजा की शुरुआत हो गई है. इस दौरान लोग 9 दिन व्रत करके मां दुर्गा की पूजा करते है. साथ ही महिलाएं इन दिनों खूब सजती-संवरती हैं. हर महिला चाहती हैं कि इस खास मौके पर वे सबसे अलग और सुंदर नजर आए. लेकिन पूजा की तैयारी के साथ-साथ पार्लर जाना और घंटों मेकअप करना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में कुछ आसान और घरेलू ब्यूटी टिप्स फॉलो करके आप अपनी स्किन को सुंदर बना सकती हैं. इस खबर में हम आपको ऐसी ही ब्यूटी टिप्स के बारे में बताएंगे.

चेहरे की नेचुरल ग्लो के लिए क्लीनअप

मेकअप से अच्छा चेहरे की नेचुरल ग्लो है. इसलिए त्योहारों के दौरान पहले चेहरे की सफाई यानी क्लीनअप करना बेहद जरूरी है. चेहरे की क्लीनअप करने के लिए पार्लर में आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, बल्कि घर पर ही एक आसान स्क्रब से आप ये काम कर सकते हैं. इसके लिए आपको बेसन, हल्दी और दूध से एक फेस पैक बना लें. इसके बाद इसे चेहरे पर हल्के हाथों से रगड़ें. ऐसा करने से डेड स्किन हटाने में मदद मिलती है और चेहरे का नेचुरल ग्लो बना रहता है.

मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन लगाएं

पूजा में भागदौड़ खूब होती है, ऐसे में धूप और धूल से स्किन की हालत खराब हो जाती है, ऐसे में स्किन का ख्याल रखना बेहद जरूरी हो जाता है. ऐसे में दिन की शुरुआत एक अच्छे मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन से करें. ऐसा करने से स्किन हाइड्रेट रहती है और सूरज की किरणों से होने वाले नुकसान से बची रहती है.

पानी पिएं और हेल्दी डाइट लें

चेहरे की बाहरी खूबसूरती अंदर से आती है. ऐसे में बाहर से खूबसूरत दिखने के लिए रोजाना कम से कम 7 से 8 गिलास पानी जरूर पिएं और फल, हरी सब्जियां और ड्राइ फ्रूट्स को डाइट में शामिल करें. ऐसा करने से आपकी स्किन में नेचुरल ग्लो आएगा और आपको मेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.