बादाम से बनाएं नेचुरल आईलाइनर! नोट कर लें ये DIY टेक्निक; हमेशा आएगा काम..

DIY Almond Eye Eyeliner: महिलाओं की मेकअप किट एक अहस हिस्सा आईलाइनर होता है. हर महिला ने कभी न कभी आंखों पर इसका इस्तेमाल किया ही होगा. लेकिन बाजार में मिलने वाला आईलाइनर केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स से भरपूर होते हैं, जो आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. ऐसे में अगर आप नेचुरल आईलाइनर का इस्तेमाल करना चाहती हैं, तो ये खबर आपके लिए है. इस खबर हम आपको नेचुरल, सस्ता और सेफ आईलाइनर बनाने का तरीका बताएंगे. आपको बता दें, घर पर आप सिर्फ दो बादाम की मदद से एक शानदार आईलाइनर बना सकती हैं.

बादाम से बना आईलाइनर क्यों है बेहतर?

बादाम सिर्फ सेहत के लिए फायदेमंद नहीं है, बल्कि यह स्किन केयर के लिए भी फायदेमंद होता है. आदाम में विटामिन E और नेचुरल ऑयल होते हैं, जो आंखों के आसास की स्किन को पोषण देने का काम करते हैं. इसके अलावा यह केमिकल-फ्री होने के कारण यह आंखों में किसी तरह का जलन या एलर्जी नहीं करते. इसका रंग भी नेचुरल ब्लैक होता है, जो किसी भी स्किन टोन पर अच्छा लगता है. इसलिए बादाम से बना आईलाइनर न केवल सेफ होता है, बल्कि आंखों की देखभाल भी करता है.

बादाम आईलाइनर कैसे बनाएं?

बादाम आईलाइनर बनाने के लिए 2 बादाम, सरसों का तेल, एक छोटा दीया या बत्ती, रूई की बत्ती, प्लेट या थाली, साफ डिब्बी रखें. इसके बाद सबसे पहले एक दीए में पर्याप्त मात्रा में सरसों का तेल डालें. इतना तेल रखें कि बादाम उसमें आधा डूब जाएं. अब दीए में दो बादाम डालें. इसके बाद रूई की बत्ती लगाकर धीरे-धीरे जलाएं. बादाम जलेगा, इसमें से काले धुएं की कालिख निकलेगी. अब दीए को प्लेट से ढक दें, जिससे कालिख प्लेट पर जमा हो सके. अब 10 से 15 मिनट तक इसे ऐसे ही छोड़ दें. इसके बाद कालिश को एक छोटे से डिब्बे में डालें, हो सके तो उसमें एक बूंद बादाम का तेल मिला लें. इससे काजल स्मूद और मुलायम हो जाएगा.

प्रिय पाठक हमारी खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. ये खबर सोशल मीडिया पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर बनाई गई है. जी मीडिया इस खबर की पुष्टि नहीं करता है.