बिना बीज और जड़ के ऐसे तैयार करें अपना ड्रीम गार्डन, हरियाली और खुशबू से महक उठेगा हर एक कोना
Gardening Tips: बारिश के मौसम में हर तरफ हरियाली छा जाती है. जिन लोगों को गार्डनिंग पसंद है वो जमकर इस मौसम में पेड़-पौधे लगाते हैं, पर क्या आपको मालूम है कई पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं जिन्हें लगाने के लिए बीज या जड़ नहीं, उनके डाल की जरूरत होती है. आज हम आपको बताएंगे कौन से पेड़ पौधों को उगाने के लिए डाल का उपयोग किया जाता है.

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Aug 11, 2025, 02:13 PM IST
Easy Gardening Tips: बारिश का मौसम आते ही चारों तरफ हरियाली छा जाती है. बहुत से लोग ऐसे मौसम में बागवानी करना पसंद करते हैं. आजकल शहरों में भी लोग अपने घर की बालकनी में छोटा सा गार्डन बनाना पसंद करते हैं. बारिश के मौसम में बहुत से लोग तरह-तरह के पेड़ पौधे भी गार्डन में लगाते हैं, पर क्या आपको पता है कई पेड़-पौधे ऐसे भी होते हैं जिसे उगाने के लिए जड़ या बीज की नहीं बल्कि डाल की जरूरत होती है. आज हम आपको उन्हीं पेड़ पौधों के बारे में बताएंगे जिसे उगाने के लिए पेड़ के डाल का इस्तेमाल किया जाता है.

मनी प्लांट
बहुत से लोग घर की बालकनी में तरह-तरह के पेड़ पौधे लगाते है जिससे हवा शुद्ध होती है. कई पौधे ऐसे भी होते हैं जिससे आपके घर के लुक में निखार आता है उनमें से ही एक है मनी प्लांट. प्लांट को लगाने की अलग-अलग लोगों की तरह-तरह की धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यता होती है.  मनी प्लांट के डाल को गमले में लगाने से पौधे को आसानी से उगाया जा सकता है.

मोगरा
बहुत से लोगों को अपने घरों में फूल लगाना पसंद होता है. मोगरा फ्लावर कई लोगों का फेवरेट होता है. इस फूल के डाल से भी आप कई पेड़ उगा सकते हैं. सबसे पहले हरे भरे डाल को काट लें और इसे गमले या मिट्टी में लगा दें. कुछ ही दिनों में आपको एक नया पौधा देखने को मिलेगा.

रातरानी
रात के समय खिलने वाला ये फूल कई लोगों की पहली पसंद है. इस फूल के पौधे को भी डाल की मदद से उगया जा सकता है. इसके डाल को मिट्टी में लगा कर इसमें हर रोज थोड़ा पानी डालते रहें. कुछ ही दिनों में आपको एक छोटा सा पौधा देखने को मिलेगा.

शाम्भवी पूनम

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

easy gardening tipsmonsoon gardening tips

;