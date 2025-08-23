Malpua Recipe: हरतालिका तीज पर बनाएं मालपुआ, देखें 10 मिनट वाली रेसिपी
Advertisement
trendingNow12893853
Hindi Newsलाइफस्टाइल

Malpua Recipe: हरतालिका तीज पर बनाएं मालपुआ, देखें 10 मिनट वाली रेसिपी

Malpua Recipe: हरतालिका तीज के खास मौके पर आप घर में मालपुआ बना सकते हैं. आइए जानते हैं मालपुआ बनाने की आसान रेसिपी क्या है. 

Written By  Shilpa|Last Updated: Aug 23, 2025, 07:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Malpua Recipe: हरतालिका तीज पर बनाएं मालपुआ, देखें 10 मिनट वाली रेसिपी

Malpua Recipe: सनातन धर्म में हरतालिका तीज का खास महत्व होता है. इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं. हरतालिका तीज के दिन घर में पूजा-पाठ के अलावा स्वादिष्ट खाना भी बनता है. हरतालिका तीज के खास मौके पर आप घर में टेस्टी मालपुआ बना सकते हैं. आइए जानते हैं मालपुआ बनाने की आसान रेसिपी.

 

मालपुआ बनान के लिए सामग्री

Add Zee News as a Preferred Source

1 कप खोया

आधा कप मैदा

2 बड़ी चम्मच सूजी

1 कप दूध

सौंफ पिसा हुआ

इलायची पाउडर

1 कप चीनी

आधा कप पानी

घी

ड्राई फ्रूड्स

 

मालपुआ बनाने का तरीका

सबसे पहले पैन में चीनी और पानी डालकर चाशनी बना लें. धीमी आंच पर पानी गर्म करें, इसमें चीनी डाल दें. जब चीनी घुल जाए और एक तार की चाशनी बन जाएं तो गैस बंद कर दें.

 

मालपुआ का बैटर बनाएं

एक बाउल लें इसमें खोया और मैदा को अच्छ से मिला दें. इसके बाद में पानी डालकर घोल बना लें. ध्यान रखें बैटर में गुठलियां ना हो. अब इसमें इलायची और सौंफ पाउडर मिला दें.

 

मालपुआ करें फ्राई

अब एक कहाड़ी में घी गर्म करें. अब घी में एक बड़ा चम्मच बैटर डाल दें. बैटर को गोल शेप दें. इसके बाद मालपुआ को दोनों तरफ से गोल्डन होने तक तलें.

 

चाशनी में डुबोएं

अब तैयार मालपुआ को चाशनी में डुबोएं. 1 से 2 मिनट बाद माल पुआ को निकाल लें. अब ड्राई फ्रूट्स डालकर मालपुआ सर्व करें. 

इसे भी पढ़ें: गणेश चतुर्थी को खास बनाने के लिए बप्पा के लिए बनाएं मोदक का भोग, जानें आसान रेसिपी 

 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

TAGS

malpua recipeHartalika Teej

Trending news

क्या टिकटॉक के भारत लौटने का 1% भी चांस है? सरकार के बाद अब कंपनी ने भी दे दिया जवाब
TikTok
क्या टिकटॉक के भारत लौटने का 1% भी चांस है? सरकार के बाद अब कंपनी ने भी दे दिया जवाब
बाढ़ राहत के लिए मैदान में उतरी मान सरकार, 8 कैबिनेट मंत्रियों ने संभाला मोर्चा
Punjab
बाढ़ राहत के लिए मैदान में उतरी मान सरकार, 8 कैबिनेट मंत्रियों ने संभाला मोर्चा
ट्रंप के टैरिफ थोपने के बाद अब भारत की बारी, अमेरिका को लेकर लिया ये बड़ा फैसला
Postal Services
ट्रंप के टैरिफ थोपने के बाद अब भारत की बारी, अमेरिका को लेकर लिया ये बड़ा फैसला
जमात-ए-इस्लामी के स्कूलों की कस्टडी को लेकर क्यों खफा हो गईं महबूबा मुफ्ती?
Mehbooba Mufti
जमात-ए-इस्लामी के स्कूलों की कस्टडी को लेकर क्यों खफा हो गईं महबूबा मुफ्ती?
शादी में जरूर आना...मोबाइल पर आया वेडिंग कार्ड, खोला और अकाउंट से उड़ गए 1,90,000
Cyber crime
शादी में जरूर आना...मोबाइल पर आया वेडिंग कार्ड, खोला और अकाउंट से उड़ गए 1,90,000
Live: 'वे सुधारने को तैयार नहीं हैं...', विपक्ष पर जमकर भड़के महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस
Aaj Ki Taza Khabar Live
Live: 'वे सुधारने को तैयार नहीं हैं...', विपक्ष पर जमकर भड़के महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस
J-K: ग्लेशियर से बनी 69 झीलें हो सकती हैं खतरनाक, एक्सपर्ट ने दी चेतावनी
Jamuu and Kashmir
J-K: ग्लेशियर से बनी 69 झीलें हो सकती हैं खतरनाक, एक्सपर्ट ने दी चेतावनी
PM मोदी ने 'नेशनल स्पेस डे' की दी शुभकामनाएं, युवाओं को दिया ये खास संदेश
PM Modi
PM मोदी ने 'नेशनल स्पेस डे' की दी शुभकामनाएं, युवाओं को दिया ये खास संदेश
ऐसा नहीं है कि कोई 'कुट्टी' है.. ट्रंप टैरिफ पर क्या है प्लान? विदेश मंत्री ने बताया
Donald Trump
ऐसा नहीं है कि कोई 'कुट्टी' है.. ट्रंप टैरिफ पर क्या है प्लान? विदेश मंत्री ने बताया
महाराष्ट्र की राजनीति: पहले CM से मिले राज ठाकरे, अब बेटे ने BJP नेता से की मुलाकात
Raj Thackeray
महाराष्ट्र की राजनीति: पहले CM से मिले राज ठाकरे, अब बेटे ने BJP नेता से की मुलाकात
;