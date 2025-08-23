Malpua Recipe: हरतालिका तीज पर बनाएं मालपुआ, देखें 10 मिनट वाली रेसिपी

Malpua Recipe: हरतालिका तीज के खास मौके पर आप घर में मालपुआ बना सकते हैं. आइए जानते हैं मालपुआ बनाने की आसान रेसिपी क्या है.
Malpua Recipe: सनातन धर्म में हरतालिका तीज का खास महत्व होता है. इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं. हरतालिका तीज के दिन घर में पूजा-पाठ के अलावा स्वादिष्ट खाना भी बनता है. हरतालिका तीज के खास मौके पर आप घर में टेस्टी मालपुआ बना सकते हैं. आइए जानते हैं मालपुआ बनाने की आसान रेसिपी.
मालपुआ बनान के लिए सामग्री
1 कप खोया
आधा कप मैदा
2 बड़ी चम्मच सूजी
1 कप दूध
सौंफ पिसा हुआ
इलायची पाउडर
1 कप चीनी
आधा कप पानी
घी
ड्राई फ्रूड्स
मालपुआ बनाने का तरीका
सबसे पहले पैन में चीनी और पानी डालकर चाशनी बना लें. धीमी आंच पर पानी गर्म करें, इसमें चीनी डाल दें. जब चीनी घुल जाए और एक तार की चाशनी बन जाएं तो गैस बंद कर दें.
मालपुआ का बैटर बनाएं
एक बाउल लें इसमें खोया और मैदा को अच्छ से मिला दें. इसके बाद में पानी डालकर घोल बना लें. ध्यान रखें बैटर में गुठलियां ना हो. अब इसमें इलायची और सौंफ पाउडर मिला दें.
मालपुआ करें फ्राई
अब एक कहाड़ी में घी गर्म करें. अब घी में एक बड़ा चम्मच बैटर डाल दें. बैटर को गोल शेप दें. इसके बाद मालपुआ को दोनों तरफ से गोल्डन होने तक तलें.
चाशनी में डुबोएं
अब तैयार मालपुआ को चाशनी में डुबोएं. 1 से 2 मिनट बाद माल पुआ को निकाल लें. अब ड्राई फ्रूट्स डालकर मालपुआ सर्व करें.
