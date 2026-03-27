बिना मैदा बनाएं टेस्टी पिज्जा, फटाफट नोट करें आसान रेसिपी

पिज्जा स्वाद में बेहद टेस्टी लगता है लेकिन सेहत के लिए खतरनाक होता है. पिज्जा का बेस मैदे से बना होता है. पिज्जा का ज्यादा मात्रा में सेवन करने से मोटापा और कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्या हो सकती है. ऐसे में लोगों को पिज्जा ना खाने की सलाह दी जाती है. लेकिन पिज्जा का नाम सुनते ही मुंह से पानी आने लगता है. ऐसे में आप सूजी का पिज्जा बना सकते हैं. सूजी से बना स्वादिष्ट पिज्जा सेहत के लिए फायदेमंद होता है. आइए जानते हैं सूजी का पिज्जा बनाने की रेसिपी.

सामग्री

एक कप सूजी

आधा कप दही

नमक

एक चम्मच बेकिंग सोडा

कटी हुई शिमला मिर्च

प्याज

स्वीट कॉर्न

टमाटर

पनीर के टुकड़े

टोमेटो केचप

मोजरेला चीज

चिली फ्लेक्स

ऑरिगेनो

सूजी पिज्जा बनाने की विधि

सबसे पहले बैटर तैयार करें. इसके लिए एक बाउल में सूजी, दही और थोड़ा पानी मिलाकर घोल बना लें. इस घोल को 15 से 20 मिनट के लिए ढक कर रख दें. ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए

Add Zee News as a Preferred Source

अब बैटर में बेकिंग सोडा और नमक डाल दें. इसके बाद एक नॉन-स्टिक तवे पर हल्का तेल डालकर गरम करें. तेल गरम होने पर बैटर को हल्का फैला दे. ध्यान रखना है इस दौरान बैटर मोटा होना चाहिए.

धीमी आंच पर इसे ढककर 2 से 3 मिनट तक के लिए पकाएं. जैसे ही बेस नीचे से गोल्डन और कुरकुरी हो जाए तो समझ लीजिए आपका पिज्जा का बेस बनकर तैयार है.

अब बेस को पलट दें. इस दौरान गैस की आंच कम होनी चाहिए, नहीं बेस जल सकता है. बेस को पलटने के बाद पकी हुई तरफ पर पिज्जा सॉस फैला दें. इसके बाद इसमें सब्जी, पनीर और ऊपर चीज डाल दें.

इसके बाद तवे को ढक दें. 4 से 5 मिनट में चीज अच्छे से पिघल जाएगा. जैसे ही चीज पिघल जाए समझ लीजिए आपका टेस्टी और हेल्दी पिज्जा बनकर तैयार है.

इस हेल्दी पिज्जा पर आप चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो छिड़क दें. आपके बच्चों को गरम-गरम पिज्जा बेहद पसंद आएगा.

पिज्जा खाने के नुकसान

मैदा से बना पिज्जा भले ही स्वाद में अच्छा होता है लेकिन सेहत के लिए नुकसानकारी होता है. रोजाना पिज्जा का सेवन करने से मोटापा बढ़ने लगता है. मोटापा होने पर डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल का रिस्क बढ़ जाता है. हेल्दी रखने के लिए आप घर पर कभी-कभी सूजी से बना पिज्जा खा सकते हैं.