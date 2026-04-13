बिना तंदूर तवे पर बनाएं सॉफ्ट गार्लिक नान, पंजाबी स्टाइल में घर पर बनाएं टेस्टी नान

घर पर तवे पर आसानी से गार्लिक नान बना सकते हैं. लहसुन और मक्खन से बना ये नान घर में हर किसी को पसंद आएगा. आइए जानते हैं तवे पर कैसे बनाएं गार्लिक नान.
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रेस्टोरेंट में मिलने वाले सॉफ्ट और गर्लिक नान हर किसी को पसंद होते हैं. आप घर पर भी तंदूर जैसा गार्लिक नान बना सकते हैं. अक्सर लोगों को लगता है कि घर पर रोस्टोरेंट जैसा गार्लिक नान कैसे बनेगा. हम आपको कुछ ट्रिक्स के बारे में बताएंगे. जिसका इस्तेमाल कर आप गार्लिक नान बना सकते हैं. आइए जानते हैं गार्लिक नान बनाने की रेसिपी.
गार्लिन नान बनाने के लिए सबसे पहले आटा तैयार करना होता है. अगर आपका आटा सही तैयार होगा तो आपका नान भी टेस्टी बनेगा. जितना आटा अच्छे से तैयार होगा नान उतना ही सॉफ्ट बनेगा. मैदा, दही, तेल, नमक और यीस्ट मिलाकर आटा तैयार कर लें. आटा नमर और हल्का चिपचिपा होना चाहिए. सख्त आटे की वजह से नान भी सख्त हो जाता है.
आटा गूंथने के बाद इसे 1 से 2 घंटे के लिए ढक्कर कर दें. इससे आटे को फूलने का समय मिल जाएगा. आटा इससे हल्का भी हो जाएगा. इससे आपके नान सॉफ्ट बनेगे. अगर आप जल्दी में आटा बिना आराम दिए बना लें तो आपके नान सख्त बनेंगे.
गार्लिक नान को टेस्टी बनाने के लिए बटर और लहसुन बेहद जरूरी है. सबसे पहले पिघला हुआ मक्खन लें. इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन और हरा धनिया मिला लें. नान बनाते समय आपको तुरंत इस मिश्रण को रखना है.
नान बनाने के लिए आटे का छोटा सा हिस्सा लें. इसे गोल बेलने की बजाय ओवल शेप में बेलना चाहिए. इसके बाद इसमें कटा हुआ लहसुन डालकर इसे हल्का दबा दें. ताकि लहसुन आटे में चिपक जाए.
अब तवा अच्छे से गर्म कर लें. बेलने के बाद नान को तवे पर डालें. इसके बाद इसे पकने दें. जैसे ही यह हल्की ब्राउन हो जाए तो इसे पलट दें. इसके बाद इसे दूसरी तरफ से अच्छे से पकाएं. ताकि नान अच्छे से फूल जाए. इसके बाद नान को गैस पर हल्का सेक सकते हैं. इससे तंदूर जैसा स्वाद आता है. इसके बाद नान पर गार्लिक बटर लगाएं.