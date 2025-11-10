Advertisement
बाजार से न लाएं नकली गुड़! ऐसे करें क्वालिटी चेक, खरीदने से पहले जरूर करें ये 4 काम

Real vs Fake Jaggery: सर्दियों में बाजारों में गुड़ की डिमांड बढ़ जाती है, ऐसे में बाजार में नकली गुड़ भी मिलने लगते हैं. इसलिए असली और गलती गुड़ की फर्क जानना बेहद जरूरी हो जाता है.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Nov 10, 2025, 02:03 PM IST
How to Identify Pure Jaggery: ठंड के मौसम में खाने-पीने की चीजों में भी काफी बदलाव आ जाता है. बाजार में हरी सब्जियां, गर्म तासीर वाली चीजों के साथ-साथ गुड़ की डिमांड भी बढ़ जाती है. चाय, मिठाईयों और लड्डुओं में लोग चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करने लगते हैं. ये सेहत में अच्छा होने के साथ-साथ आपको ठंड से भी बचाता है. लेकिन डिमांड बढ़ने के कारण बाजार में इस समय नकली या केमिकल वाले गुड़ भी बड़े मात्रा में बिकने लगते हैं, जो सेहत को फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचा सकता है. ऐसे में असली और नकली गुड़ में फर्क करना सीखना बेहद जरूरी है. इस खबर में हम आपको ऐसे आसान तरीके बताएंगे, जिसकी मदद से आप असली गुड़ की पहचान कर पाएंगे. 

 

रंग और चमक से पहचानें 
आमतौर पर असली गुड़ का रंग गहरा भूरा और हल्का सुनहरा होता है, वहीं नकली गुड़ बहुत ज्यादा चमकदार या पीला दिखाई देता है. दरअसल नकली गुड़ को साफ और सुंदर दिखाने के लिए उसमें केमिकल या कलर का इस्तेमाल किया जाता है. ऐसे में अगर गुड़ ज्यादा चमक रहा हो या बहुत ज्यादा पीला दिख रहा हो, तो समझ जाएं कि ये मिलावट वाला गुड़ है. 

स्वाद और खुशबू 
आप स्वाद और खुशबू से भी आप गुड़ की पहचान कर सकते हैं. असली गुड़ की खुशबू मिट्टी जैसी और हल्की मीठी होती है, जो नेचुरल लगती है. वहीं नकली गुड़ में खुशबू नहीं आती या उसमें केमिकल जैसी गंध महसूस होती है. वहीं स्वाद की बात की जाए, तो उसकी गुड़ खाने पर गले में जलन नहीं होता और स्वाद में बैलेंस्ड मिठास होती है. वहीं नकली गुड़ बहुत ज्यादा मीठा या कड़वा स्वाद देता है. इससे खाने के बाद गले में खराश महसूस हो सकती है. 

 

पानी में डालकर चेक करें
गुड की पहचान करने का ये सबसे आसान तरीका है, इसके लिए एक गिलास पानी में थोड़ा गुड़ डालें. अगर गुड़ नीचे बैठ जाए, इसका मतलब है कि वह असली गुड़ है. लेकिन अगर वह पानी में घुलने लगे या पानी का रंग पीला हो जाए, तो जान लें कि उसमें मिलावट है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

