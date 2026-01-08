बिजली का बिल बढ़ाए बिना मिलेगा हीटर जैसा सुकून, सर्दियों में कमरे को गर्म रखने के लिए अपनाएं ये आसान तरीके

Advertisement
सर्दियों का मौसम आते ही सबसे बड़ी परेशानी ठंडे कमरे की होती है. सुबह उठते ही फर्श बर्फ जैसा ठंडा लगता है और रात में कंबल से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में लोग रूम हीटर का सहारा लेते हैं लेकिन इससे बिजली का बिल तेजी से बढ़ जाता है और सेहत पर भी असर पड़ सकता है. 

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Jan 08, 2026, 09:13 AM IST
सर्दियों के मौसम में बहुत से लोग घर और कमरे को गर्म रखने के लिए हीटर का इस्तेमाल करते हैं. पर ज्यादा देर हीटर ऑन रखने से बिजली का बिल बेहद ही ज्यादा आता है. काफी देर हीटर के सामने बैठने से हेल्थ पर भी असर पड़ सकता है. अच्छी बात यह है कि कुछ आसान और समझदारी भरे तरीकों को अपनाकर बिना हीटर के भी कमरे को गर्म और आरामदायक बनाया जा सकता है. आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे जिनके इस्तेमाल से कमरा लंबे समय तक गर्म बना रहता है.

दिन की धूप को कमरे में आने दें
सर्दियों में धूप सबसे बड़ा नैचुरल हीटर है. दिन के समय खिड़कियों के पर्दे हटा दें ताकि धूप सीधे कमरे में आए. इससे कमरे का तापमान अपने आप बढ़ जाता है. शाम होते ही मोटे पर्दे लगा दें ताकि अंदर की गर्माहट बाहर न जाए. सर्दियों के मौसम में कमरे का दरवाजा हमेशा बंद रखें ऐसा करने से भी कमरा गर्म रहता है.

फर्श को ठंड से बचाएं
रूम में ठंडक सबसे सबसे ज्यादा फर्श से ही होती है. अगर कमरे का फर्श टाइल्स या मार्बल का है तो उस पर मोटा कारपेट या दरी बिछाएं. इससे पैरों को ठंड नहीं लगेगी और कमरे में गर्माहट बनी रहेगी. रात में बेड के पास कालीन रखने से भी रूम काफी गर्म रहता है.दरवाजे के नीचे की दरार से अक्सर घर में काफी ठंडी हवा आती है ऐसे में मोटा कपड़ा या डोर स्टॉपर रखने से हवा अंदर नहीं आएगी और घर गर्म रहेगा.

मोटे पर्दे और कवर का इस्तेमाल करें
कमरे में हल्के पर्दों की जगह मोटे फैब्रिक वाले पर्दे लगाएं. ये ठंडी हवा को रोकने का काम करते हैं. सोफे और कुर्सियों पर भी मोटे कवर डालने से बैठते समय ठंड कम लगती है और कमरा ज्यादा कोजी महसूस होता है. आप सर्दियों में वूलन पर्दों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

बिस्तर को रखें गर्म
रात में गर्म रहने के लिए बिस्तर पर वूलन बेडशीट डालना काफी जरूरी है. कॉटन की जगह फ्लीस या ऊनी चादर का इस्तेमाल करें. सोने से पहले कंबल को हेयर ड्रायर या ब्लोअर की मदद से गर्म कर लें उसके बाद ही सोने जाए. ऐसा करने से आपका शरीर बेहद जल्दी गर्म हो जाएगा.

