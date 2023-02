Body Toxins जमा होने से आप पड़ जाएंगे बहुत ज्यादा बीमार, बचने के लिए काम आएगी ये 4 ट्रिक्स

How To Detoxify Your Body: भारत में कई लोग ऐसे हैं जो हेल्दी डाइट रूटीन फॉलो नहीं करते और कुछ भी उल्टा पुल्टा खाने लगते हैं. इशकी वजह से शरीर में टॉक्सिन्स (Toxins) की मात्रा काफी बढ़ जाती है, विषाक्त पदार्थ हमारे शरीर के लिए बिलकुल भी अच्छे नहीं है, क्योंकि ये तमाम तरह की परेशानियां पैदा करते हैं. ग्रेटर नोएडा के GIMS अस्पताल में कार्यरत मशहूर डाइटीशियन डॉ. आयुषी यादव (Dr. Ayushi Yadav) ने बताया कि कुछ घरेलू नुस्खों की मदद से हम अपने शरी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, और इसे अपनाना भी बेहद आसान है.

बॉडी डिटॉक्स करने के तरीके

1. हेल्दी डाइट लें

अगर हम हेल्दी डाइट लेगें तो शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकलने में आसानी होगी. इसके उलट तला भुना या फास्ट और जंक फूड्स खाने से टॉक्सिंस बढ़ जाएगा. आमतौर पर हरी सब्जियां, फल, ग्रीन टी, सलाद नींबू का रस, एप्पल साइडर विनेगर जैसी चीजें बॉडी डिटॉक्स करने में मदद करती है. इसलिए ज्यादतर हेल्छ एक्सपर्ट्स बैलेंस्ड डाइट लेने की सलाह देते हैं.

2. रेगुलर वर्कआउट करें

आमतौर पर लोग वर्कआउट फिटनेस और वजन कम करने के लिए करते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रेगुलर एक्सरसाइज से बॉडी को डिटॉक्स करने में भी काफी मदद मिलती है. जिम या मैदान में पसीना बहाने से शरीर में विषाक्त पदार्थ का निर्माण कम होने लगता है और ब्लड सही तरीके से पंप होने के साथ प्यूरिफाई भी होता है. आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग और योग जरूर करें इससे काफी फायदा हो सकता है.

3. नींद में कमी न करें

ज्यादातर हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए पर्याप्त नींद लेना जरूरी है. ये हमारी कोशिकाओं को रिकवर करते हुए विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालने में मदद करता है. कोशिश करें कि 24 घंटे में कम से कम 8 घंटे की नींद जरूर लें, इससे शरीर स्वस्थ्य रहेगा और मेंटल हेल्थ पर भी असर नहीं पड़ेगा.

4. शरीर में न होने दें पानी की कमी

पानी हमारे शरीर के लिए काफी जरूरी है क्योंकि बॉडी का ज्यादातर हिस्सा इसी एक चीज से बना हुआ है. पानी पीने से हमारी बॉडी हाइड्रोट रहती है जिससे ब्लड प्यूरिफिकेशन में मदद मिलती है. अगर ज्यादा पानी पिएंगे तो टॉक्सिन्स यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाएगा. जिसके बाद स्किन पर जबरदस्त ग्लो और जाएगा और चेहरे पर दाने भी गायब होने लगेंगे. इस बात का ख्याल रखें कि एक दिन में 7 से 8 लीटर पानी जरूर पिएं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - सबसे पहले, सबसे आगे