बारिश में टॉयलेट से आने वाली बदबू को दूर करेगा ये आसान उपाय, बैक्टीरिया भी होंगे खत्म!

Removing Smell From Toilet: बारिश के दिनों में घर की साफ-सफाई का काम बढ़ जाता है. मौसम में नमी के कारण जरा सी भी गंदगी होने से बैड स्मेल आने लगती है. खासकर टॉयलेट में यह समस्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है. नमी और गंदगी के कारण टॉयलेट से अक्सर तेज बदबू आने लगती है जो घर के माहौल और सेहत दोनों का खराब कर सकती है. मार्केट में इन समस्या को दूर करने के लिए तरह तरह के स्प्रे आते हैं लेकिन उनका असर ज्यादा देर तक नहीं रहता है. ऐसे में एक आसान सा उपाय अपनाकर आप न सिर्फ बदबू से छुटकारा पा सकते हैं, बल्कि टॉयलेट को बैक्टीरिया-फ्री भी बना सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे.

टॉयलेट की बदबू दूर करने के लिए असरदार है ये उपाय

बेकिंग सोडा का प्रयोग

बारिश के दिनों में टॉयलेट से बदबू आना नार्मल है. इसे दूर करने के लिए आप बेकिग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए रात में सोते समय टॉयलेट सीट में बेकिंग सोडा छिड़ककर छोड़ दें और सुबह फ्लश कर दें. मात्र इतना ही करने से आपकी परेशानी दूर हो सकती है. इस उपाय को ज्यादा असरदार करने के लिए बेकिंग सोडा के साथ विनेगर भी मिलकर इस्तेमाल कर सकते हैं. आप इस उपाय को सप्ताह में दो बार ट्राई कर सकते हैं इससे टॉयलेट की बदबू आना बंद हो सकती है.

ये भी पढ़ेंः क्या आप भी टॉयलेट में लेते हैं रील्स का मजा, कहीं देर न हो जाए! पहले ही जान लीजिये ये 5 बातें

एक्स्पायर दवाओं का करें इस्तेमाल

टॉयलेट की बदबू दूर करने के लिए आप एक्सपायर दवाओं की सहायता ले सकते हैं. इसके लिए आप एक कटोरी में पानी लें और उसमें तीन से चार एक्सपायर दवाएं डालकर अच्छे से घोल तैयार कर लें. इसके बाद उसमें एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच नमक और एक चम्मच विनेगर मिला लें. अब इस घोल को टॉयलेट और बाथरूम में सिंक में डाल दें. इससे टॉयलेट में मौजूद सभी तरह के बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे और बदबू आना बंद हो जाएगा.

कॉफी भी है असरदार

अगर टॉयलेट से बदबू की समस्या दूर नहीं हो रही है तो आप कॉफी का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसकी सहायता से आप बाथरूम को फ्रेश और खुशबूदार बना सकते हैं. इसके लिए आप एक कटोरी में दो चम्मच कॉफी लें और इसमें गर्म पानी मिलाकर रात के समय टॉयलेट के आस-पास रख दें. सुबह इसकी खुशबू से टॉयलेट फ्रेश रहेगा और बदबू की समस्या दूर हो जाएगी.

एग्जॉस्ट फैन का यूज

बाथरूम से बदबू दूर करने के लिए एग्जॉस्ट फैन बहुत ही काम का होता है. एग्जॉस्ट फैन की सहायता से कमरे में बदबू जमा नहीं होने पाती है और फ्रेश एयर आसानी से स्मेल को दूर कर देता है.