लाइफस्टाइल

नवरात्रि में शाम की चाय को स्पेशल बनाने के लिए खाएं ये 5 टेस्टी चीजें, खाते ही आ जाएगा मजा

Navratri Special Snacks:  नवरात्रि में लहसुन-प्याज नहीं खा सकते हैं लेकिन आप शाम की चाय को स्पेशल बनाने के लिए कुछ टेस्टी चीजों को बनाकर खा सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Sep 28, 2025, 12:19 PM IST
Navratri Special Snacks:  शारदीय नवरात्रि में लोग नौ दिन का व्रत रखते हैं और इन दिनों में लोग लहसुन-प्याज नहीं खाते हैं. शाकाहारी या सात्विक आहार को लोग खाते हैं. अगर आप शाम की चाय को स्पेशल बनाना चाहते हैं, तो आप कुछ टेस्टी चीजों को घर पर बनाकर खा सकते हैं.  अगर आपको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कुछ हल्का-फुल्का भी बनाकर खा सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.
 

शाम की चाय को स्पेशल बनाने के लिए क्या खाएं?
 

1. रोस्टेड मखाना

Add Zee News as a Preferred Source

अगर आप वीकेंड की शाम को स्पेशल बनाना चाहते हैं, तो आप चाय के साथ में रोस्टेड मखाना को बनाकर खा सकते हैं. ये सेहत के साथ-साथ आपके टेस्ट को भी बनाएं रखने के लिए आपकी मदद करेगा.
 

2. शकरकंदी चाट

अगर आप शाम को स्पेशल बनाना चाहते हैं, तो चाय के साथ में आप शकरकंदी चाट को बनाकर खा सकते हैं. खाने में ये काफी ज्यादा अच्छा होता है. आप इसको कई तरह से डाइट में शामिल कर सकते हैं. शकरकंदी चाट को आप स्नैक्स टाइम में जरूर बनाकर खा सकते हैं.
 

3. आलू चिप्स

नवरात्रि में शाम की चाय को स्पेशल अगर आप बनाना चाहते हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बनाएं, तो आप आलू चिप्स को बनाकर खा सकते हैं.  घर के बने चिप्स को आप डीप फ्राई करके भी खा सकते हैं. खाने में काफी ज्यादा अच्छे होते हैं.
 

4. मूंगफली की चाट

अगर आप चाय के साथ में कुछ खास बनाकर खाना चाहते हैं, तो आप मूंगफली की चाट को बनाकर खा सकते हैं. मूंगफली को हल्का रोस्ट करके भी आप खा सकते हैं. ये आपकी हेल्थ और टेस्ट को बनाएं रखने के लिए मददगार होता है.
 

इसे भी पढ़ें: रोटी के साथ खाने के लिए घर पर बनाएं लाल मिर्च-लहसुन चटनी, नोट कर लें आसान सी रेसिपी

 

5. साबूदाना पापड़

आजकल लोगों को साबूदाना पापड़ खाना बेहद ही पसंद होता है. नवरात्रि में शाम की चाय को स्पेशल बनाने के लिए आप इस तरह के पापड़ बनाकर आप खा सकते हैं. रोस्ट करके या डीप फ्राई करके भी आप इसको खा सकते हैं.

Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

Navratri special snacksevening special snacks

