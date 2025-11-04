Advertisement
डायबिटीज मरीज सुबह-सुबह खा लें ये पत्तियां, ब्लड शुगर लेवल हो सकता है कंट्रोल!

डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसे खत्म नहीं किया जा सकता है लेकिन दवा और डाइट की मदद से इसे कंट्रोल किया जा सकता है. शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए सुबह खाली पेट इन पत्तों का सेवन कर सकते हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Nov 04, 2025, 10:27 PM IST
डायबिटीज मरीज सुबह-सुबह खा लें ये पत्तियां, ब्लड शुगर लेवल हो सकता है कंट्रोल!

गलत खानपान और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से अधिकर लोग डायबिटीज बीमारी का शिकार बन रहे हैं. डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसे जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता है लेकिन दवा और डाइट की मदद से इसे कंट्रोल किया जा सकता है. आइए जानते हैं शुगर लेवल कंट्रोल करने लिए डायबिटीज मरीज डाइट में क्या-क्या बदलाव ला सकते हैं. 

करी पत्ता 
डायबिटीज मरीज शुगर लेवल कम करने के लिए करी पत्ता चबा सकते हैं. करी पत्ता चबाना डायबिटीज मरीज के लिए फायदेमंद हो सकता है. करी पत्ता में फाइबर और एंटी डायबिटीज गुण पाए जाते हैं जो कि शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मददगार हो सकता है. 

तुलसी के पत्ते 
शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए आप तुलसी के पत्ते का सेवन कर सकते हैं. दरअसल तुलसी के पत्ते में कई गुण पाए जाते हैं. तुलसी के पत्ते को चबाने से इम्यूनिटी बूस्ट हो सकती है. तुलसी पत्ता चबाने से शुगर लेवल भी कंट्रोल होता है. डायबिटीज मरीज रोजाना तुलती के पत्ते जबा सकते हैं. 

सहजन की पत्तियां 
सहजन यानी मोरिंग पत्तियों में विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स समेत कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकता है. डायबिटीज मरीज रोजाना सुबह खाली पेट 4 से 5 सहजन पत्तों तो चबा लें. सहजन पत्ते चबाने से शुगर लेवल कम हो सकता है. 

अमरूद के पत्ते 
शुगर लेवल कम करने के लिए डायबिटीज के मरीज अमरूद के पत्ते का भी सेवन कर सकते हैं. अमरूद के पत्ते में एंटी ऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं. अमरूद के पत्ते चबाने से शुगर लेवल कंट्रोल हो सकता है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

फैटी लिवर है हेल्थ का हाई अलर्ट, तुरंत बदलें ऐसी आदतें, वरना पछताएंगे आप

