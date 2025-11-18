Advertisement
trendingNow13008092
Hindi Newsलाइफस्टाइल

बादाम के फायदे सुन चौंक जाएंगे आप, दिमाग का सबसे अच्छा दोस्त आपको देगा बड़ी राहत

Almonds physical Benefit: अगर आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता है और याददाश्त कमजोर हो गई है या फिर तनाव और चिंता बनी रहती है. तो आपको सिर्फ ब्रेन टॉनिक ही नहीं बल्कि स्वादिष्ट और पोषक तत्वों से भरपूर छोटे-छोटे बादाम खाने की भी जरूरत है. क्योंकि, बादाम दिमागी सेहत के लिए बेहद लाभदायक होते हैं.

 

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Nov 18, 2025, 01:09 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बादाम के फायदे सुन चौंक जाएंगे आप, दिमाग का सबसे अच्छा दोस्त आपको देगा बड़ी राहत

Almonds: स्वादिष्ट बादाम के सेवन से एक-दो नहीं बल्कि कई तरह के लाभ मिलते हैं. बादाम के सेवन से मिलने वाले फायदों के बारे में मध्य प्रदेश का आयुष विभाग भी विस्तार से जानकारी देता है. इतना ही नहीं मध्य प्रदेश का आयुष विभाग दिमाग के लिए बादाम को सबसे आसान इलाज बताता है. दरअसल, बादाम को दिमाग का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है. क्योंकि, बादाम में भरपूर मात्रा में विटामिन ई, ओमेगा-3 फैटी एसिड, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो सीधे दिमाग की कोशिकाओं को पोषण देते हैं.

हार्ट अटैक का कम खतरा 
बादाम के नियमित सेवन से आपकी याददाश्त तेज होती है और एकाग्रता भी बढ़ती है. इसके अलावा आपके दिमाग की कार्यक्षमता भी कई गुना बेहतर हो जाती है. बादाम बच्चों, बड़ी उम्र के लोगों और परीक्षा की तैयारी करने  वाले छात्रों के साथ-साथ ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए बेहद लाभकारी होता है. हालांकि, बादाम के फायदे सिर्फ दिमाग तक ही सीमित नहीं हैं. बादाम हमारे दिल के लिए भी काफी बेहतरीन माना जाता है. इसमें मौजूद गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जिससे हमें हार्ट अटैक का खतरा कम रहता है. एक्सपर्ट के अनुसार जो इंसान प्रतिदिन 4 या 5 बादाम खाना है उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है.  

त्वचा के लिए फायदेमंद
बादाम खाने वाले इंसान को वजन बढ़ने का डर भी नहीं रहता है. क्योंकि, बादाम में हेल्दी फैट और फाइबर होता है जो पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, जिससे भूख कम लगती है. बादाम को डायबिटीज के मरीजों के लिए भी सुरक्षित माना जाता है, ये ब्लड शुगर के लेवल को अचानक बढ़ने से रोकता है. इसके अलावा त्वचा और बालों के लिए तो बादाम किसी महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट से कम नहीं है. इसके अंदर मौजूद विटामिन ई हमारे चेहरे पर पड़ने वाली झुर्रियों को रोकता है तो साथ में चेहरे को चमकदार भी बनाता है और बालों का झड़ना भी कम करता है. बादाम के सेवन से इसके अंदर मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रतिदिन हमारी हड्डियों को भी मजबूती देता हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

TAGS

almonds benefit

Trending news

DNA: शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर बांग्लादेश ने की मांग, जानिए अब भारत का स्टैंड?
DNA
DNA: शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर बांग्लादेश ने की मांग, जानिए अब भारत का स्टैंड?
जयशंकर मॉस्को में और निकोलय दिल्ली में... ये रुटीन डिप्सोमेसी या कोई बड़ी रणनीति?
India Russia relations
जयशंकर मॉस्को में और निकोलय दिल्ली में... ये रुटीन डिप्सोमेसी या कोई बड़ी रणनीति?
DNA: पश्चिम बंगाल में SIR पर मचा सियासी घमासान, राज भवन की तलाशी क्यों ली गई?
DNA
DNA: पश्चिम बंगाल में SIR पर मचा सियासी घमासान, राज भवन की तलाशी क्यों ली गई?
पाकिस्तान को बढ़ावा दे रहे ट्रंप, चीन भी साथ; दिल्ली ब्लास्ट पर बोले Ex-DGP एसपी वैद
Delhi blast
पाकिस्तान को बढ़ावा दे रहे ट्रंप, चीन भी साथ; दिल्ली ब्लास्ट पर बोले Ex-DGP एसपी वैद
'कश्मीर की समस्या..लाल किले पर गूंजी' महबूबा मुफ्ती का आतंकवाद को खुला समर्थन ?
DNA
'कश्मीर की समस्या..लाल किले पर गूंजी' महबूबा मुफ्ती का आतंकवाद को खुला समर्थन ?
Whatsapp ग्रुप से चलती थी आतंकियों की पाठशाला, शाहीन के कॉल से शुरू होती थी क्लास
DNA
Whatsapp ग्रुप से चलती थी आतंकियों की पाठशाला, शाहीन के कॉल से शुरू होती थी क्लास
'मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस अब देश के लिए खतरा', राहुल की पार्टी पर मोदी का तंज
PM Modi
'मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस अब देश के लिए खतरा', राहुल की पार्टी पर मोदी का तंज
Delhi: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से क्यों मिले असदुद्दीन ओवैसी?
Asaduddin Owaisi
Delhi: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से क्यों मिले असदुद्दीन ओवैसी?
किसने किया बटर चिकन और दाल मखनी का आविष्कार...भिड़ गए दिल्ली के दो रेस्तरां
Moti Mahal
किसने किया बटर चिकन और दाल मखनी का आविष्कार...भिड़ गए दिल्ली के दो रेस्तरां
गिरफ्तार दानिश के 'आत्महत्या हराम' तर्क ने कैसे बदल दी थी दिल्ली ब्लास्ट की साजिश?
Delhi blast
गिरफ्तार दानिश के 'आत्महत्या हराम' तर्क ने कैसे बदल दी थी दिल्ली ब्लास्ट की साजिश?