थोड़ा नमक खाने वाले हो जाएं सावधान वरना मंडराने लगेगा कम सोडियम का खतरा

Eating less salt Risk: अगर आप भी नमक का ज्यादा सेवन करते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है.हालांकि कम नमक खाना भी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है. दरअसल, हाई ब्लड प्रेशर के डर से लोग नमक पूरी तरह छोड़ देते हैं लेकिन बहुत कम सोडियम भी शरीर के लिए खतरनाक साबित हो सकता है. इससे इंसान की किडनी, हार्मोन, दिमाग और मांसपेशियां प्रभावित भी होती हैं. इतना ही नहीं नमक की कमी से कारण किडनी पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है.

क्या नुकसान ?

दरअसल शरीर में पानी और नमक बचाने के लिए रेनिन, एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरोन जैसे हार्मोन बढ़ाता है तो ब्लड प्रेशर में उतार-चढ़ाव आता है. जिसके कारण नसों पर तनाव बढ़ता है लेकिन ऐसे हालत लंबे समय तक चलने पर गंभीर समस्याएं पैदा कर सकते हैं. खासकर, डायबिटीज के मरीजों के लिए यह खतरा और भी बड़ा हो जाता है. वहीं कम सोडियम से इंसानी शरीर में इंसुलिन का स्तर बढ़ने की वजह से ब्लड शुगर गिरता है जिसके कारण नमक की तीव्र तलब होती है.

एक्सपर्ट की राय

एक्सपर्ट मानते हैं कि इससे मेटाबॉलिज्म का लेवल पूरी तरह से बिगड़ जाता है, जिससे डायबिटीज को कंट्रोल मुश्किल हो जाता है. इतना ही नहीं लंबे समय तक कम नमक खाने से हाइपोनेट्रेमिया की समस्या इंसान को हो सकती है जिससे खून में सोडियम का स्तर भी गिर जाता है. ऐसा होने पर शरीर में थकान, सिरदर्द, भ्रम, ध्यान की कमी के साथ मांसपेशी में भी ऐंठन होने लगती है. इसके अलावा ज्यादा कमी होने पर दौरा तक पड़ सकता है.

कम सोडियम

अक्सर कई लोगों में जिम, व्यायाम के दौरान ऐंठन और चक्कर आते हैं, इसकी मुख्य वजह कम सोडियम है. सोडियम नर्व सिग्नल और मांसपेशी संकुचन के लिए आवश्यक है. कम नमक से जिम में परफॉर्मेंस कम होती है और ऐंठन बढ़ती है, जिससे स्ट्रेस हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाता है. नसें और मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं.

