रात में चावल खाना कैसा है? आयुर्वेद के नजरिये से जानिए सेहत को फायदा होगा या नुकसान

Eating Rice At Night: चावल इंडियन फूड का एक अहम हिस्सा है. सुबह, दोपहर और रात, हर वक्त चावल खाना यहां आम बात है. हालांकि, कई लोग मानते हैं कि रात के वक्त चावल खाना नुकसानदेह होता है. आयुर्वेद के मुताबिक, चावल का तासीर ठंडी और मुलायम होती है. पुराना चावल हल्का माना जाता है, जबकि नया चावल हैवी होता है और उसका डाइजेशन होता है. रात के समय जब शरीर की अग्नि कमजोर हो जाती है, तब चावल का पचना मुश्किल हो जाता है, जिससे गैस, अपच और भारीपन महसूस होता है.

कार्ब्स का इफेक्ट

साइंटिफिक से देखें तो चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है. यह ऊर्जा तो देता है, लेकिन रात में मेटाबॉलिज्म धीमा होने के कारण शरीर उसे पूरी तरह पचा नहीं पाता और गैस, पेट फूलना और एसीडिटी जैसी समस्याएं होती हैं. साथ ही, अगर रात में चावल खाकर तुरंत सो जाएं, तो वो एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती और चर्बी के तौर पर जमा होने लगती है. इसलिए बहुत से लोगों में ये वजन बढ़ाने का कारण भी बन जाता है.

क्या रात में बिलकुल न खाएं चावल?

लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चावल रात में बिल्कुल छोड़ देना चाहिए. अगर आप हल्का और सादा भोजन लेते हैं, तो ये कोई परेशानी नहीं करता. मिसाल के तौर पर मूंग दाल खिचड़ी, जीरा राइस या भाप में पकी सब्जियों के साथ चावल, सभी पचने में आसान हैं और शरीर पर बोझ नहीं डालते.

इन बातों का रखें ख्याल

अगर इसके बावजूद भी आपको रात में चावल खाना है तो खाने से पहले गुनगुना पानी या सूप पी लें, इससे पाचन की अग्नि सक्रिय होती है. ब्राउन राइस या पुराने चावल का इस्तेमाल करें, इनमें फाइबर ज्यादा और स्टार्च कम होता है. थोड़ा घी डालकर खाएं, ये पाचन को आसान बनाता है और गैस रोकता है. खाने के बाद 5-10 मिनट टहलें, इससे भारीपन और गैस नहीं होती. सोने से कम से कम 2 घंटे पहले भोजन करें, ताकि शरीर को पचाने का समय मिले.

साउथ इंडिया का फेवरेट

दिलचस्प बात ये है कि दक्षिण भारत में लोग रोज रात में चावल खाते हैं, फिर भी मोटे नहीं होते. कारण है वो उसे दही, सांभर या उबली सब्जियों के साथ खाते हैं और भोजन के बाद हल्की एक्टिविटी करते हैं. इतना ही नहीं, ठंडे चावल में बनने वाला रेजिस्टेंट स्टार्च आंतों के लिए फायदेमंद माना जाता है.

