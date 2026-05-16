गर्मी में बॉडी को हाइड्रेट रखने वाला तरबूज क्या वाकई ले रहा लोगों की जान? एक्सपर्ट ने बताए वाटरमेलन के फायदे-नुकसान और खाने का सही तरीका

गर्मियों के मौसम में तरबूज खाना सेहत के लिए फायदेमंद होता है. हाल ही में महाराष्ट्र, यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़ में तरबूज खाने से मौत की खबरों ने लोगों के बीच एक सनसनी फैला दी है. सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है, कि जहरीले केमिकल वाले तरबूज खाने की वजह से लोगों की जान जा रही है. क्या सच में तरबूज खाने से जान जा सकती है? आइए एक्सपर्ट से जानते हैं इसकी सच्चाई और तरबूज खाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

मुंबई तरबूज मामला

कुछ समय पहले मुंबई के पायधुनी इलाके में परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई. शुरुआत में कहा जा रहा था, कि तरबूज और बिरयानी खाने के बाद परिवार के सभी लोगों की मौत हुई थी. अब कहा जा रहा है कि फूड पॉइजनिंग से मौत हुई, फूड एंड ड्रग्स विभाग और फोरेंसिकसाइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट के अनुसार, तरबूज में किसी तरह की मिलावट या जहर नहीं था. फोरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार, मृतकों में चूहे मारने वाला जहर (जिंक फॉस्फाइड) पाया गया. मुंबई वाला मामला हत्या या आत्महत्या का मामला हो सकता है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है.

छत्तीसगढ़ का मामला

महाराष्ट्र और यूपी के बाद, छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले से एक दुखद मामला सामने आया है. कहा जाता है, कि तरबूज खाने के बाद 15 साल के लड़के की मौत हो गई. डॉक्टर की टीम जांच कर रही है कि मौत खराब तरबूज खाने से हुई है या इसके पीछे कोई गंभीर बैक्टीरियल इंफेक्शन है.

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क्या तरबूज खाने से हो सकती है मौत?

यथार्थ अस्पताल के गैस्ट्रोलॉजी डॉक्टर कपिल शर्मा के अनुसार तरबूज खाने से इंसान की मौत नहीं होती है. तरबूज खाने से फूड पॉइजनिंग हो सकती है. लेकिन ऐसा नहीं है कि तरबूज खाने से इंसान की मौत हो सकती है. खराब तरबूज खाने से उल्टी और दस्त की समस्या हो सकती है.

तरबूज खाने के फायदे

तरबूज पानी से भरपूर फल होता है. गर्मियों के मौसम में तरबूज खाने से शरीर हाइड्रेट बना रहता है. तरबूज में विटामिन-ए पाया जाता है जो कि आंखों और हार्ट हेल्थ के लिए फायदेमंद होता है. तरबूज का सेवन करने से कब्ज की समस्या दूर होती है. क्योंकि तरबूज में पानी और फाइबर पाया जाता है, जो कि पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है. तरबूज में पोटैशियम पाया जाता है, जो कि शरीर में इलेक्ट्रोलाइट फंक्शन को बैलेंस बनाने में मदद करता है. जो कि हार्ट हेल्थ और बोन हेल्थ के लिए फायदेमंद होता है.

तरबूज खाने के नुकसान

तरबूज में पानी की काफी मात्रा होती है. इसके ज्यादा सेवन करने से ओवर हाइड्रेशन की समस्या हो सकती है. इसका ज्यादा मात्रा में सेवन करने से पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है. तरबूज में पोटैशियम पाया जाता है जो कि हार्ट हेल्थ के लिए खतरनाक हो सकता है.

तरबूज खाते समय इन बातों का रखें ध्यान

अगर आप लंच में हेवी मील लिया है, तो तुरंत बाद तरबूज नहीं खाना चाहिए. मसालेदार भोजन करने के तुरंत बाद भी तरबूज नहीं खाना चाहिए.

खाना खाने के 4 से 5 घंटे बाद ही तरबूज या फिर कुछ खाना चाहिए.

तरबूज खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए

कटे हुए तरबूज को ज्यादा देर तक बाहर रखकर नहीं खाना चाहिए.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.