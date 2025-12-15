वायु प्रदूषण से बचने के लिए अपनाएं ये 5 घरेलू नुस्खे...फेफड़े बनेंगे फौलादी...शरीर में भर जाएगी ताकत

Effective Home Remedies to Combat Air Pollution: इस वक्त दिल्ली एनसीआर में रहना तो दूर, सांस लेना भी दूभर हो चुका है. वजह है खतरनाक एयर पॉल्यूशन, जो हवा में जहर की तरह घुल गया है और लोगों को बीमार कर रहा है. लोगों को आंखों में जलन हो रही है. किसी को सिर में दर्द हो रहा है तो कोई बुखार से तप रहा है. मतलब हालात बद से बदतर हो रहे हैं. प्रदूषण शरीर में जाते ही अपना असर दिखाना शुरू कर देता है और इंसान बीमार पड़ जाता है. यही वजह है कि हेल्थ एक्सपर्ट्स इस विकट समस्या से निपटने के लिए घरेलू नुस्खों को अपनाने की सलाह दे रहे हैं.

किसी भी शहर की एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 से कम संतोषजनक होती है, लेकिन इन दिनों दिल्ली में यह आंकड़ा 400-500 के आसपास है, जो यह बताने के लिए काफी है कि यहां के लोग एक गंभीर समस्या में घिर चुके हैं. यह प्रदूषण आंख, नाक, गले, दिल, स्किन, फेफड़े और लिवर को बुरी तरह प्रभावित करता है. ऐसे में कुछ घरेलू नुस्खे अपनाकर आप खुद को काफी हद तक सुरक्षित रख सकते हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में...

वायु प्रदूषण के अटैक से खुद को सुरक्षित रखने के लिए 5 घरेलू नुस्खे

1. गुड़ का काढ़ा

प्रदूषण का सबसे बुरा असर हमारे फेफड़ों पर होता है. ऐसे में गुड़ (Jaggery) का सेवन किसी चमत्कार से कम नहीं है. गुड़ में प्राकृतिक रूप से ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो प्रदूषण से होने वाले नुकसान से फेफड़ों को बचाते हैं. गुड़ का काढ़ा पीना लाभकारी होता है. यह शरीर में एंट्री करने वाले जहरीले कणों को कम करने में मदद करता है. खास बात यह है कि गुड़ आयुर्वेद में प्रदूषण के खिलाफ एक प्रभावी ढाल माना गया है, जो सांस नली को साफ रखने में मदद करता है.

2. तुलसी की चाय

प्रदूषण से बचाने के लिए तुलसी की चाय बेहद फायदेमंद हो सकती है. आयुर्वेद के अनुसार, हर भारतीय घर में पाई जाने वाली तुलसी केवल पूजा के लिए ही नहीं, बल्कि औषधीय गुणों का खजाना भी है. तुलसी में शक्तिशाली एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-माइक्रोबियल गुण होते हैं, जो प्रदूषण के कारण गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ या फेफड़ों में सूजन जैसी समस्याओं में राहत दिलाते हैं. नियमित तुलसी की चाय का सेवन इन परेशानियों को कम करता है.

3. देसी घी का सेवन

सर्दी के मौसम में लोगों की यह धारणा होती है कि देसी घी खाने से वजन बढ़ता है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि शुद्ध देसी घी प्रदूषण से लड़ने में एक अहम भूमिका निभाता है. घी में ओमेगा-3 फैटी एसिड और महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं. घी शरीर को सीसा (Lead) और पारा (Mercury) जैसे खतरनाक और जहरीले तत्वों के दुष्प्रभावों से बचाने में मदद करता है. नाक में घी की दो बूंदें डालने या भोजन में इसका संतुलित सेवन करने से यह प्रदूषण के कणों को शरीर में जमने से रोकता है.

4. हल्दी वाला दूध

हल्दी को भारतीय आयुर्वेद में ‘वंडर हर्ब’ माना जाता है. हल्दी वाला दूध (Golden Milk) पीने की सलाह सदियों से दी जा रही है. यह फेफड़ों को प्रदूषण से होने वाली हानि, जैसे कि पल्मोनरी फाइब्रोसिस, से बचाने में मदद करता है. हल्दी में मौजूद करक्यूमिन (Curcumin) इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और शरीर में सूजन को कम करता है. रात को सोने से पहले हल्दी वाले दूध का सेवन प्रदूषण के साइड इफेक्ट्स को कम करने का सबसे आसान तरीका है.

5. आंवले का सेवन

वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए कोशिकाओं का मजबूत होना जरूरी है और यह काम आंवला करता है. इसमें विटामिन C होता है, जो शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) को कई गुना बढ़ा देता है. अगर आप रोज आंवला खाते हैं तो शरीर की कोशिकाएं हेल्दी रहती हैं. यह फ्री रेडिकल्स से लड़ने में मदद करता है. चाहे जूस के रूप में हो या कच्चे फल के रूप में, आंवला प्रदूषण से लड़ने में एक मददगार फल है.

