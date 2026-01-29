गर्दन और कमर के दर्द से राहत दिला सकते हैं ये 3 योगासन, मिलेगा बेहद आराम

आजकल की लाइफस्टाइल की वजह से लोगों को गर्दन और कमर के दर्द की समस्या काफी ज्यादा बड़ गई है. बहुत से लोग ऑफिस में घंटों एक पोजिशन में बैठे रहते हैं जिस वजह से लोगों में गर्दन और कमर का दर्द काफी आम हो गया है. पर क्या आपको पता है क आप योगासन के जरिए भी दर्द से राहत पा सकते हैं. योग शरीर को लचीला बनाने के साथ ही मांसपेशियों को भी मजबूत करने में भी मदद करता है. हर रोज योग करने से गर्दन और कमर के दर्द में काफी हद तक आराम मिल सकता है. खासतौर पर कुछ योगासन ऐसे हैं जो रीढ़ और गर्दन पर सीधा असर डालते हैं और जकड़न को धीरे धीरे कम करते हैं. आज हम आपको ऐसे 3 योगासन के बारे में बताएंगे जिसे हर रोज करने से दर्द से राहत मिल सकती है.

मार्जरी आसन या कैट काउ

मर्जरीआसन जिसे बहुत से लोग कैट काउ पोज के नाम से भी जानते हैं ये योगासन में रीढ़ को आगे और पीछे की ओर मोड़ा जाता है जिससे गर्दन से लेकर कमर तक की अकड़न खुलने लगती है. मर्जरीआसन रीढ़ की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में काफी मदद करता है और लंबे समय तक बैठने से होने वाले दर्द को कम करता है. ये योगासन सुबह खाली पेट करने पर ज्यादा असरदार माना जाता है. खाना खाने के बाद इसे करने से कई बार लोगों को उल्टी जैसी भी महसूस हो सकता है.

भुजंगासन या कोबरा पोज

भुजंगासन या कोबरा पोज कमर दर्द के लिए काफी कारगर माना जाता है. इस योगासन में पेट के बल लेटकर शरीर के ऊपरी हिस्से को ऊपर उठाया जाता ह. भुजंगासन कमर और पीठ के निचले हिस्से को मजबूत करता है और रीढ़ की मांसपेशियों में खिंचाव लाता है. जिन लोगों को कमर दर्द या पीठ में जकड़न की शिकायत रहती है उनके लिए ये योगासन बहुत फायदेमंद माना जाता है. खाना खाने के 4 से 5 घंटे बाद ही ये योगासन करें. अगर संभव हो तो आप इसे खाली पेट ही अभ्यास करें.

Add Zee News as a Preferred Source

ताड़ासन

ताड़ासन दिखने में तो बेहद आसान होता है पर इसे करने से आपको कई तरह की दिक्कतों से छुटकारा मिल सकता है. इस योगासन में शरीर को सीधा खड़ा रखकर हाथ ऊपर उठाए जाते हैं और पूरे शरीर का संतुलन बनाया जाता है. ताड़ासन से गर्दन और रीढ़ सीधी रहती है और गलत पोश्चर की आदत में सुधार होता है. ऑफिस में लंबे समय तक झुककर बैठने वालों के लिए ये योगासन बेहद मददगार साबित हो सकता है. अगर आपको भी किसी आसान से योगासन की तलाश है तो आपके लिए ये योगासन बिल्कुल परफेक्ट है.

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.