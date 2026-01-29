Advertisement
Hindi Newsलाइफस्टाइलगर्दन और कमर के दर्द से राहत दिला सकते हैं ये 3 योगासन, मिलेगा बेहद आराम

गर्दन और कमर के दर्द से राहत दिला सकते हैं ये 3 योगासन, मिलेगा बेहद आराम

आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में गर्दन और कमर का दर्द बहुत आम समस्या बन चुका है. घंटों मोबाइल चलाना, लैपटॉप पर झुककर काम करना और गलत तरीके से बैठना रीढ़ की हड्डी पर सीधा असर डालता है. इसकी वजह से अकड़न, दर्द और थकान महसूस होने लगती है. आज हम आपको ऐसे 3 योगासन बताएंगे जिनकी मदद से आपको गर्दन और कमर के दर्द से काफी आराम मिलेगा.

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Jan 29, 2026, 08:25 AM IST
गर्दन और कमर के दर्द से राहत दिला सकते हैं ये 3 योगासन, मिलेगा बेहद आराम

आजकल की लाइफस्टाइल की वजह से लोगों को गर्दन और कमर के दर्द की समस्या काफी ज्यादा बड़ गई है. बहुत से लोग ऑफिस में घंटों एक पोजिशन में बैठे रहते हैं जिस वजह से लोगों में गर्दन और कमर का दर्द काफी आम हो गया है. पर क्या आपको पता है क आप योगासन के जरिए भी दर्द से राहत पा सकते हैं. योग शरीर को लचीला बनाने के साथ ही मांसपेशियों को भी मजबूत करने में भी मदद करता है. हर रोज योग करने से गर्दन और कमर के दर्द में काफी हद तक आराम मिल सकता है. खासतौर पर कुछ योगासन ऐसे हैं जो रीढ़ और गर्दन पर सीधा असर डालते हैं और जकड़न को धीरे धीरे कम करते हैं. आज हम आपको ऐसे 3 योगासन के बारे में बताएंगे जिसे हर रोज करने से दर्द से राहत मिल सकती है. 

मार्जरी आसन या कैट काउ 
मर्जरीआसन जिसे बहुत से लोग कैट काउ पोज के नाम से भी जानते हैं ये योगासन में रीढ़ को आगे और पीछे की ओर मोड़ा जाता है जिससे गर्दन से लेकर कमर तक की अकड़न खुलने लगती है. मर्जरीआसन रीढ़ की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में काफी मदद करता है और लंबे समय तक बैठने से होने वाले दर्द को कम करता है. ये योगासन सुबह खाली पेट करने पर ज्यादा असरदार माना जाता है. खाना खाने के बाद इसे करने से कई बार लोगों को उल्टी जैसी भी महसूस हो सकता है. 

भुजंगासन या कोबरा पोज
भुजंगासन या कोबरा पोज कमर दर्द के लिए काफी कारगर माना जाता है. इस योगासन में पेट के बल लेटकर शरीर के ऊपरी हिस्से को ऊपर उठाया जाता ह. भुजंगासन कमर और पीठ के निचले हिस्से को मजबूत करता है और रीढ़ की मांसपेशियों में खिंचाव लाता है. जिन लोगों को कमर दर्द या पीठ में जकड़न की शिकायत रहती है उनके लिए ये योगासन बहुत फायदेमंद माना जाता है. खाना खाने के 4 से 5 घंटे बाद ही ये योगासन करें. अगर संभव हो तो आप इसे खाली पेट ही अभ्यास करें.

ताड़ासन 
ताड़ासन दिखने में तो बेहद आसान होता है पर इसे करने से आपको कई तरह की दिक्कतों से छुटकारा मिल सकता है. इस योगासन में शरीर को सीधा खड़ा रखकर हाथ ऊपर उठाए जाते हैं और पूरे शरीर का संतुलन बनाया जाता है. ताड़ासन से गर्दन और रीढ़ सीधी रहती है और गलत पोश्चर की आदत में सुधार होता है. ऑफिस में लंबे समय तक झुककर बैठने वालों के लिए ये योगासन बेहद मददगार साबित हो सकता है. अगर आपको भी किसी आसान से योगासन की तलाश है तो आपके लिए ये योगासन बिल्कुल परफेक्ट है. 

Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

