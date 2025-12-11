Advertisement
अंडे की भी होती है एक्सपायरी डेट! इस्तेमाल करने से पहले करें ये टेस्ट, ऐसे रखें फ्रेश

अंडे की भी होती है एक्सपायरी डेट! इस्तेमाल करने से पहले करें ये टेस्ट, ऐसे रखें फ्रेश

Do Eggs Have An Expiry Date: जब जब प्रोटीन की बात होती है तो अंडे का नाम सबसे पहले आता है. अंडा प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स है. यूं तो अंडा नेचुरल फूड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एक्सपायर नहीं होता है. चलिए जानते हैं अंडा कितने दिन में एक्सपायर होता है.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Dec 11, 2025, 05:32 PM IST
अंडे की भी होती है एक्सपायरी डेट! इस्तेमाल करने से पहले करें ये टेस्ट, ऐसे रखें फ्रेश

Do Eggs Have An Expiry Date: ठंड के मौसम में बॉडी को गर्म रखने और प्रोटीन के साथ साथ स्वाद के लिए भी अंडों की बिक्री बढ़ जाती है. ऐसे में कुछ लोग बार बार अंडे लाने की झंझट से बचने के लिए एक ही बार में अंडे की 10-15 कैरेट लाकर रख लेते हैं. अंडे की कैरेट को फ्रिज में स्टोर कर लेते हैं और लंबे समय तक यूज करते रहते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अंडे की भी एक एक्सपायरी डेट होती है. अगर आपने इसके बारे में पहले कभी नहीं सोचा है तो ये स्टोरी आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है. एक्सपायरी अंडा खाने से आपकी सेहत बिगड़ सकती है या आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है. इसलिए चलिए जानते हैं अंडे को कितने दिन रखकर इस्तेमाल किया जा सकता है. 

क्यों खराब हो जाता है अंडा?
अंडा साल्मोनेला बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है. इसी बैक्टीरिया से फूड पॉइजनिंग होती है. जैसे जैसे ये बैक्टीरिया बढ़ता है अंडा उतना ही खराब होता चला जाता है. इसके अलावा समय के साथ साथ अंडे की गुणवत्ता में भी गिरावट आती रहती है. ऐसे में अंडे के अंदर हवा की मात्रा ज्यादा हो जाती है और अंडे की जर्दी और सफेद पार्ट का लचीलापन कम हो जाता है कई बार ये सूख भी जाता है.

कितने दिन में खराब होने लगता है अंडा?
अगर अंडे को तोड़ा ना जाए जो साबुत अंडा 3 से 5 सप्ताह तक खाने के लिए सुरक्षित होता है. अंडे को छिलके सहित फ्रीज करने की सलाह नहीं दी जाती है. यूं तो अंडों को फ्रीजर में निश्चित समय के लिए स्टोर कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद इसकी क्वालिटी गिरने लगती है. 
अंडे को कैसे पहचानें?
अगर लंबे समय से अंडा रखा है या आपको शक है कि ये अंड़ा कहीं खराब तो नहीं हो गया तो आप इसके लिए अंडे को पानी में डालकर देख सकते हैं. अगर अंडा पानी में तैरने लगता है तो इसका मतलब है कि अंडा खराब हो चुका है. इसके अलावा आप अंडे को हिलाकर भी देख सकते हैं अगर अंडे के अंदर से आवाज आ रही है तो ये खराब होने की निशानी हो सकता है. अगर अंडे की जर्दी का रंग बदला हुआ दिखे तो समझ जाओ कि अंडा खराब हो चुका है. इसके अलावा जब अंडा खराब होने लगता है तो इससे एक अबीज सी गंध आने लगती है.

अंडे को फ्रेश कैसे रखें?
अंडे को लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए आप अंडे को हमेशा उसके कार्टन के साथ ठंडी और डार्क जगह पर रखें. अंडे को फ्रिज में स्टोर कर आप इसे 3 से 5 हफ्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आप अंडे की जर्दी निकालकर फ्रीजर में रख दें तो आप इसे सालभर भी खाने योग्य स्टोर करके रख सकते हैं.

