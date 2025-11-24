Advertisement
अंडा चिकन या पनीर: कौन है प्रोटीन का बाप? जानें किसको क्या खाना चाहिए

Best Protein Source: अपना डेली प्रोटीन इनटेक पूरा करने को लेकर अधिकांश लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या खाएं और क्या न खाएं. प्रोटीन के लिए पनीर खाएं, अंडा खाएं या चिकन खाएं. आज इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं और जानते हैं कि प्रोटीन के लिए कौन-सी चीज हेल्थ के लिए ज्यादा फायदेमंद है.

 

Nov 24, 2025, 10:38 AM IST
अंडा चिकन या पनीर: कौन है प्रोटीन का बाप? जानें किसको क्या खाना चाहिए

Best Protein Source: प्रोटीन हमारे शारीरिक विकास के लिए सबसे जरूरी तत्वों में से एक है. प्रोटीन शारीरिक विकास के साथ मसल्स बिल्ड करने और रिकवरी करने के लिए जरूरी है. ऐसे में प्रोटीन इनटेक पूरा करने लिए ज्यादातर लोग चिकन, अंडा और पनीर का सेवन करते हैं. लेकिन अधिकांश लोग कंफ्यूज रहते हैं प्रोटीन के लिए क्या खाना बेस्ट रहेगा. आज इस स्टोरी में हम आपको इसी सवाल का जवाब देंगे. चलिए जानते हैं.

चिकन 
अब बात करते हैं चिकन की. प्रोटीन के लिए चिकन ब्रेस्ट को बेस्ट को काफी अच्छा माना जाता है. 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट में करीब 165 कैलोरी होती है. प्रोटीन की बात करें तो 31–32 ग्राम प्रोटीन मिलता है और इसके अलावा 3.5 ग्राम फैट मौजूद होता है. इसमें कार्ब्स बिल्कुल भी नहीं होता है.

पनीर
सेंपल के लिए हम 100 ग्राम पनीर लेते हैं. 100 ग्राम पनीर की बात करें तो इसमें 265 से 300 कैलोरी होती है. प्रोटीन की बात करें तो 18, फैट 20–21 ग्राम और कार्ब्स 1–2 ग्राम होता है. पनीर में स्लो डाइजेस्ट होने वाला प्रोटीन पाया जाता है जो धीरे धीरे शरीर में रिलीज होता है जिससे लंबे समय तक पेट भरा रहता है. इससे ज्यादा भूख नहीं लगती है और वेट लॉस में हेल्प मिलती है. इतना ही नहीं पनीर में हेल्दी फैट्स और कैल्शियम भी होता है जो मसल्स और हड्डियों की रिकवरी में हेल्प करता है.

अंडा
जिम लवर ज्यादातर प्रोटीन के लिए अंडे पर ही भरोसा जताते हैं उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अंडे में हाई क्वालिटी वाला प्रोटीन होता है. एक्स्पर्ट्स इसे गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोटीन कहते हैं. पोषक तत्वों की बात करें तो 2 बड़े अंडे (जो करीब 100 ग्राम के हों)में लगभग 155 कैलोरी होती है. प्रोटीन की बात करें तो 13 ग्राम प्रोटीन होता है और 1.1 ग्राम कार्ब्स पाए जाते हैं. इसके हाई क्वालिटी प्रोटीन को बॉडी अच्छी तरीके से अवशोषित करती है. इतना ही नहीं अंडे में हाई ​क्वालिटी प्रोटीन के अलावा विटामिन डी और विटामिन बी12 होता है.
यह भी पढ़ें: जर्दी के साथ या सिर्फ Egg White, क्या है सर्दियों में अंडा खाने का सही तरीका?

 

तीनों में कौन सा विकल्प अच्छा?
अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए पनीर गुड च्वाइस होगी. अगर आप वेट गेन, वेट लॉस पर हैं या वर्किंग हैं जो लंबे समय तक पेट भरा और एनर्जी चाहते हैं तो आप पनीर का सेवन कर सकते हैं. अंडे की बात करें तो बच्चों से लेकर जिम जाने वालों तक और बुजुर्ग भी हर उम्र के लिए प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स है. अगर आप नॉनवेजिटेरियन हैं तो आप चिकन बेस्ट ले सकते हैं इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है. कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, बैलेंस न्यूट्रिशन की बात करें तो चिकन और पनीर हाई प्रोटीन का सोर्स होता है. अंडे का प्रोटीन हाई क्वालिटी का होता है और उसका अवशोषण सबसे अधिक होता है. अगर आपका गोल मसल्स बिल्ड और रिकवरी करना है तो आप अंडे को चुनें. प्रोटीन के लिए कोई भी एक चीज बेस्ट नहीं हो सकती है. ये आपका डाइट प्लान और ओवरऑल लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

protein sourceProtein Intake Tips

