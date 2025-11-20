जर्दी के साथ या सिर्फ Egg White, क्या है सर्दियों में अंडा खाने का सही तरीका?

Egg White vs Whole Egg: अंडे को सुपर फूड कहा जाता है, ये प्रोटीन से लबालब भरा होता है और सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है. एक बड़े अंडे में औसतन 6 ग्राम प्रोटीन होता है. अगर हम अंडे की जर्दी निकालकर देखें तो जो सफेद हिस्सा बचता है उसमें करीब 3.6 ग्राम प्रोटीन होता है. इसके अलावा अंडे के आकार पर भी निर्भर करता है. अंडा प्रोटीन को बेहतरीन सोर्स है. जिम जाने वालों के लिए तो ये डेली रूटीन में शामिल होता है. ज्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अंडे को पूरा खाएं या सिर्फ एग व्हाइट पर ही फोकस करें. चलिए आज इसी सवाल का जवाब तलाशते हैं.

अंडे के दो भाग होते हैं. एक सफेद वाला हिस्सा जिसे (एग व्हाइट) कहते हैं. ये पानी और प्रोटीन से भरा होता है. दूसरा भाग होता है पीला वाला जिसे (एग योक या जर्दी) कहते हैं. जर्दी में प्रोटीन के साथ साथ फैट, मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं. अंडे का व्हाइट पार्ट और पीला भाग दोनों में ही प्रोटीन होता है. कई मामलों में दोनों में बराबर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है तो कई रिपोर्ट बताती हैं कि एग व्हाइट में ज्यादा प्रोटीन होता है. अगर हम एग व्हाइट की बात करें तो ये मुख्य रूप से एल्ब्यूमिन से बना होता है जो हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है. ये मसल्स रिकवरी के लिए बेहतरीन होता है. हालांकि इसमें एग योक में मिलने वाले मिनरल्स छूट जाते हैं. ओवरऑल ये बोल सकते हैं कि एग व्हाइट में ज्यादा प्रोटीन होता है. शायद यही कारण है कि जिम जाने वालों का सबसे फेवरेट प्रोटीन सोर्स एग व्हाइट ही होता है.

शरीर के लिए दोनों ही फायदेमंद

अंडे की जर्दी और अंडे एग व्हाइट दोनों ही अलग अलग सिचुएशन में बॉडी को अलग अलग फायदे पहुंचाते हैं. कुछ लोग पीले भाग को हेल्दी नहीं मानते और ऐसे निकालकर फेंकते हैं जैसे चाय से मक्खी निकाल रहे हों. लेकिन ऐसा नहीं है. एग योक में विटामिन्स, और मिनरल्स भी शामिल होते हैं. यदि आपका गोल मसल्स गेन या वेट लॉस है तो आपको एग व्हाइट की तरफ जाना चाहिए. लेकिन अगर आपका गोल मसल्स बिल्ड करना या यदि आप वेट लॉस जर्नी पर नहीं हैं तो आप पूरे अंडे का सेवन करें. पूरा अंडा खाने से शरीर को संतुलित मात्रा में प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स मिल जाते हैं.

