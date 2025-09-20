डॉर्क कलर में रंगा हुआ बिक रहा है बैंगन, मार्केट में ऐसे करें ताजे और बासी की पहचान

Eggplant With Dark Chemical Colour: सब्जी मंडी में अक्सर फ्रेश वेजिटेबल्स के नाम पर बासी या पुराने स्टॉक को बेचने की कोशिश की जाती है. हाल के दिनों में बैंगन के साथ भी यही देखने को मिल रहा है. कई जगह दुकानदार बैंगनों को डॉर्क कलर में रंगकर ताजा दिखाने की चाल चल रहे हैं. बाहर से बैंगन भले ही शाइनी और फ्रेश लगे, लेकिन असलियत में वो पुराने या बासी हो सकते हैं. ऐसे में जरूरी है कि आप मार्केट में बैंगन खरीदते वक्त सतर्क रहें और उनकी सही पहचान करना सीखें.

1. रंग पर ही भरोसा न करें

अक्सर लोग बैंगन की ताजगी उसके रंग से आंकते हैं. गहरा बैंगनी और चमकदार रंग देखकर लगता है कि सब्जी बिल्कुल फ्रेश है. लेकिन ध्यान रखें कि दुकानदार इन्हें रंगकर भी पेश कर सकते हैं. असली ताजे बैंगन का रंग नैचुरल और हल्की चमक वाला होता है, जबकि रंगे हुए बैंगन की सतह जरूरत से ज्यादा चमकदार और चिकनी दिखाई देती है.

2. डंठल से करें पहचान

ताजा बैंगन की सबसे बड़ी पहचान उसका हरा और सख्त डंठल है. अगर डंठल काला पड़ा हो, मुरझाया हुआ हो या सूखा हुआ लगे, तो समझ जाइए कि बैंगन ताजा नहीं है. वहीं, रंगे हुए बैंगनों में डंठल अक्सर सूखा ही होता है, क्योंकि रंग सिर्फ छिलके पर चढ़ाया जाता है, डंठल पर नहीं.

3. दबाकर देखें

बैंगन खरीदते समय उसे हल्के हाथ से दबाकर देखें. अगर बैंगन जल्दी अपनी शेप में लौट आए, तो वह ताजा है. लेकिन अगर उसमें दबाने के निशान रह जाएं या बैंगन बहुत ज्यादा मुलायम लगे, तो वो बासी है.

4. काटकर चेक करने का तरीका

अगर शक हो कि बैंगन ताजा है या नहीं, तो एक बैंगन कटवाकर देखें. ताजे बैंगन का गूदा हल्का हरा-सफेद और बीज छोटे, नर्म और कम मात्रा में होते हैं. बासी बैंगन का गूदा भूरा या काला नजर आ सकता है और बीज सख्त व ज्यादा दिखाई देंगे.

5. वजन से करें अंदाजा

ताजा बैंगन अपने साइज के हिसाब से भारी लगता है, क्योंकि उसमें नमी बनी रहती है. जबकि बासी बैंगन हल्का लगता है और छिलका भी झुर्रीदार दिख सकता है.

6. बदबू से पहचानें

कभी-कभी बैंगन बाहर से बिल्कुल सही लगता है, लेकिन अंदर से खराब हो चुका होता है. अगर बैंगन से हल्की बदबू आने लगे तो उसे तुरंत छोड़ दें.