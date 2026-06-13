देश में इस साल मॉनसून को लेकर बड़ी चिंता सामने आ रही है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मुमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में अल नीनो काफी एक्टिव है. समुद्र के सतह का तापमान नॉर्मल से अधिक देखा गया है. समु्द्र के अंदर की सतह के नीचे भी गर्म पानी है.
अल नीनो एक ग्लोबल जलवायु पैटर्न है. अल नीनो की वजह से पूरी दुनिया के मौसम पर असर पड़ता है. सामान्य दिनों में चलने वाली हवाएं जब कमजोर होने जाती है तब जो गर्म पानी होता है पश्चिमी प्रशांत महासागर की तरफ बढ़ता है. जो मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर की तरफ फैलने लगता है. इस वजह से दुनियाभर के मौसम पर असर पड़ता है. क्या आप जानते हैं अल नीनो का सेहत पर असर पड़ता है. अल नीनो और सेहत का सीधा कनेक्शन है. आइए जानते हैं अल नीनो की वजह से सेहत पर क्या असर पड़ता है.
अल नीनो की वजह से कुछ इलाकों में औसत से ज्यादा बारिश होती है जिस वजह से बाढ़ आ जाती है. वहीं कुछ इलाकों में कम बारिश की वजह से सूखा पड़ जाता है. अल नीनो की वजह से भारत में ज्यादा तापमान, लंबे समय तक गर्मी और अनियमित बारिश होती है. लोग अल नीनो की वजह से सेहत पर पड़ने वाले असर को नजरअंदाज कर देते हैं.
ISIC मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर शंकर कुमार गुप्ता के अनुसार अल नीनो वाले साल में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ सकती है, जिस वजह से डिहाइड्रेशन, हीट एग्जॉशन, हीट स्ट्रोक और हार्ट संबंधी बीमारी हो सकती है. अल नीनो की वजह से हीट एग्जॉशन होता है. जिस वजह चक्कर आना, कमजोरी, सिरदर्द और बहुत ज्यादा पसीना आने की समस्या हो सकती है. अगर समय पर इसका इलाज नहीं किया गया तो यह कंडीशन जानलेवा भी हो सकती है.
जो लोग बाहर काम करते हैं, ट्रैफिक पुलिस, डिलीवरी करने वाले, कंस्ट्रशन मजदूर और किसान के लिए अल नीनो का समय बेहद खतरनाक होता है. लंबे समय तक सीधी धूप में रहने स्ट्रोक का रिस्क बढ़ सकता है.
जो लोग लंबे समय से किसी बीमारी से जुझ रहे हैं तो खराब मौसम में बीमारी के लक्षण ज्यादा बिगड़ जाते हैं. तापमान अधिक होने की वजह से हार्ट पर ज्यादा असर पड़ता है. क्योंकि शरीर को ठंडा करने के लिए सभी अंगों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. अल नीनो की वजह से हार्ट और किडनी के मरीज की सेहत पर भी असर पड़ता है. WHO ने बार-बार लोगों को चेतावनी दी है. जलवायु परिवर्तन और जलवायु में बदलाव से लोगों की सेहत का जोखिम बढ़ सकता है.
अल नीनो की वजह से तापमान गर्म और नमी वाला हो जाता है. ये मौसम मच्छरों के पनपने के लिए बेहद अनुकूल होता है. इस मौसम में डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी फैलने वाले मच्छर की संख्या बढ़ जाती है.
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