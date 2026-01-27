Advertisement
trendingNow13087606
Hindi Newsलाइफस्टाइलएक छोटी सी गलती और बड़ा नुकसान! इलेक्ट्रिक हॉट वॉटर बैग इस्तेमाल करते समय इन जरूरी बातों का रखें ध्यान

एक छोटी सी गलती और बड़ा नुकसान! इलेक्ट्रिक हॉट वॉटर बैग इस्तेमाल करते समय इन जरूरी बातों का रखें ध्यान

Electric Hot water Bag Safety Tips: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जब भी लोगों का शरीर दर्द से जवाब देने लगता है तो लोग तुरंत इलेक्ट्रिक हॉट वॉटर बैग का सहारा लेते हैं. पीठ दर्द हो या पेट दर्द, सर्दियों की ठिठुरन हो या मांसपेशियों की अकड़न आजकल हॉट वॉटर बैग हर घर में इस्तेमाल किया जाता है. पर अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि जरूरत से ज्यादा भरोसा कभी कभी भारी पड़ जाता है.

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Jan 27, 2026, 07:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एक छोटी सी गलती और बड़ा नुकसान! इलेक्ट्रिक हॉट वॉटर बैग इस्तेमाल करते समय इन जरूरी बातों का रखें ध्यान

आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में बहुत से लोग तरह-तरह के दर्द से छुटकारा पाने के लिए हॉट वॉटर बैग का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं. कई महिलाएं पिरियड पेन के दौरान इसका इस्तेमाल करती हैं. हॉट वॉटर बैग दर्द से राहत दिलाने का काम करता है. इलेक्ट्रिक हॉट वॉटर बैग लोगों को राहत जरूर देता है लेकिन लापरवाही से इस्तेमाल किया जाए तो ये खतरा भी बन सकता है. हॉट वॉटर बैग इस्तेमाल करते वक्त कुछ सावधानियां अपनाकर बड़े नुकसान से बचा जा सकता है. आज हम आपको बताएंगे हॉट वॉटर बैग इस्तेमाल करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना बेहज जरूरी है. 

चार्जिंग के समय बरते सावधानी
इलेक्ट्रिक हॉट वॉटर बैग को लेकर सबसे आम गलती लोग चार्जिंग के समय करते हैं. कई बार लोग इसे जरूरत से ज्यादा देर तक चार्ज में लगाए रखते हैं. लोगो को लगता है कि हॉट वॉटर बैग ज्यादा गर्म होगा तो दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा. पर यही सोच आगे चलकर नुकसान का कारण बन सकती है. ओवरचार्जिंग से बैग के अंदर मौजूद हीटिंग सिस्टम खराब हो सकता है और बैग के फटने का खतरा बढ़ जाता है. कई बार हॉट वॉटर बैग फट भी जाता है जिससे लोग जल जाते हैं. 

सपाट जगह पर करें चार्ज
चार्जिंग के दौरान हॉट वॉटर बैग को बिस्तर या गद्दे पर रखना भी जोखिम भरा हो सकता है. इसे हमेशा खुली और सपाट जगह पर चार्ज करना चाहिए वरना बेडशीट भी जल सकती है. चार्ज होते समय इसे शरीर से दूर रखें और जब इसका प्लग लगा रहे तो इसे इस्तेमाल ना करें.  गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया इलेक्ट्रिक हॉट वॉटर बैग दर्द दूर करने के बजाय नई परेशानी खड़ी कर सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

सीधे स्किन पर ना करें इस्तेमाल
इलेक्ट्रिक हॉट वॉटर बैग को सीधे स्किन पर लगाना भी एक बड़ी भूल साबित हो सकती है. हमेशा बीच में कपड़ा या तौलिया जरूर रखें वरना स्किन के जलने का खतरा बढ़ जाता है. खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों की स्किन ज्यादा नाजुक होती है जिस वजह से उन्हें रैशेज होने और जलने का खतरा बढ़ जाता है. कई बार ज्यादा देर इसे शरीर से लगा कर रखने से स्किन झुलस सकती है और नसों को भी नुकसान हो सकता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

TAGS

electric hot water bagcharging heating pad safety tips

Trending news

दक्षिण कोरियाई संसद ने ठुकराई 'महाडील', तमतमाए ट्रंप ने 25% टैरिफ ठोक कर लिया बदला
Trump
दक्षिण कोरियाई संसद ने ठुकराई 'महाडील', तमतमाए ट्रंप ने 25% टैरिफ ठोक कर लिया बदला
Exclusive: खालिदा के अंतिम संस्कार में जयशंकर... भारत-BNP संबंधों पर बोलीं शेख हसीना
Sheikh Hasina News
Exclusive: खालिदा के अंतिम संस्कार में जयशंकर... भारत-BNP संबंधों पर बोलीं शेख हसीना
‘पटका’ पर पॉलिटिक्स! राहुल गांधी के पहनावे से गरमाई सियासत, BJP-कांग्रेस आमने-सामने
Rahul Gandhi
‘पटका’ पर पॉलिटिक्स! राहुल गांधी के पहनावे से गरमाई सियासत, BJP-कांग्रेस आमने-सामने
कोलकाता में 'यमदूत' बनकर आई आग! सो रहे थे मजदूर, 7 जिंदा जले; 21 अब भी लापता
kolkata warehouse fire
कोलकाता में 'यमदूत' बनकर आई आग! सो रहे थे मजदूर, 7 जिंदा जले; 21 अब भी लापता
गणतंत्र दिवस बीतते ही बदला मौसम,भयंकर बारिश-बर्फ और ओला से मचने वाली है यहां तबाही
IMD
गणतंत्र दिवस बीतते ही बदला मौसम,भयंकर बारिश-बर्फ और ओला से मचने वाली है यहां तबाही
एक वार्ड में 10K, दूसरे में 50K वोटर; बेंगलुरु के चुनावी नक्शे में इतना अंतर कैसे?
Bengaluru
एक वार्ड में 10K, दूसरे में 50K वोटर; बेंगलुरु के चुनावी नक्शे में इतना अंतर कैसे?
Phone Tapping Case: एसआईटी ने तेलंगाना के पूर्व सांसद संतोष राव को किया तलब
SIT
Phone Tapping Case: एसआईटी ने तेलंगाना के पूर्व सांसद संतोष राव को किया तलब
यूजीसी के नए नियमों को जब संसद में पेश नहीं किया गया, फिर ये कानून कैसे बन गया?
UGC
यूजीसी के नए नियमों को जब संसद में पेश नहीं किया गया, फिर ये कानून कैसे बन गया?
डिप्टी CM शिंदे पर भड़के BJP कोटे के मंत्री नाइक, SS का पलटवार, महायुति मे दरार?
Maharashtra
डिप्टी CM शिंदे पर भड़के BJP कोटे के मंत्री नाइक, SS का पलटवार, महायुति मे दरार?
​तेलंगाना में 200 और कुत्तों की मौत से हड़कंप, अब तक 1100 की मौत; जानें वजह
Telanagana News
​तेलंगाना में 200 और कुत्तों की मौत से हड़कंप, अब तक 1100 की मौत; जानें वजह