कभी बात कभी खामोशी! जानें इमोशनल ब्रेडक्रंबिंग कैसे बन रहा है रिश्तों का सबसे टॉक्सिक ट्रेंड

आज के समय में रिश्ते जितने आसान दिखते हैं उतने ही उलझे हुए भी हो गए हैं. कभी घंटों बात होती है तो कभी अचानक सामने वाला गायब हो जाता है. यही कन्फ्यूजन धीरे धीरे इमोशनल ब्रेडक्रंबिंग का रूप ले लेता है. आजकल लोग अपने पार्टनर से दूर भागना तो चाहते हैं पर पूरी तरह से उसे छोड़ते भी नहीं हैं.
इमोशनल ब्रेडक्रंबिंग में सामने वाला कभी थोड़ा प्यार कभी थोड़ी अटेंशन देता है और फिर खामोशी ओढ़ लेता है. इससे दूसरा व्यक्ति इमोशनल रूप से फंस जाता है और रिश्ता मानसिक तनाव का कारण बन जाता है. इमोशनल ब्रेडक्रंबिंग शब्द सुनने में भले ही नया लगे लेकिन इसे कई लोग पहले ही झेल चुके हैं. इसमें एक व्यक्ति जानबूझकर छोटे छोटे इमोशनल सिग्नल देता है. जैसे अचानक मैसेज करना, पुरानी फोटो पर लाइक करना और फिर कई दिनों तक कोई जवाब न देना. यह सब सामने वाले को भ्रम में रखने के लिए किया जाता है ताकि वो इंसान उस रिश्ते से पूरी तरह नहीं निकल पाए.
इस ट्रेंड के पीछे सबसे बड़ी वजह कमिटमेंट का डर है. लोग अकेले भी नहीं रहना चाहते और किसी रिश्ते की जिम्मेदारी भी नहीं लेना चाहते हैं. ऐसे में वो सामने वाले को पूरी तरह छोड़ते नहीं हैं लेकिन उसे अपनाते भी नहीं हैं. यही अधूरापन सामने वाले के लिए सबसे ज्यादा तकलीफदेह होता है. इमोशनल ब्रेडक्रंबिंग के कुछ साफ संकेत होते हैं जैसे बातचीत का कोई पैटर्न न होना, जरूरी बातों पर चुप्पी, भावनाओं पर बात करने से बचना, भविष्य को लेकर कोई स्पष्ट जवाब न देना, जब भी सामने वाला सवाल करे तो बात बदल देना. ये सब इस बात की ओर इशारा करते हैं कि रिश्ता एकतरफा उम्मीदों पर टिका हुआ है.
इसका असर धीरे धीरे मेंटल हेल्थ पर भी दिखने लगता है. इंसान हर नोटिफिकेशन पर उम्मीद लगाने लगता है. खुद की वैल्यू पर शक करने लगता है और नींद और फोकस प्रभावित होता है. कई बार लोग खुद को ही दोष देने लगते हैं जबकि गलती सामने वाले के बिहेवियर में होती है. आज की डेटिंग कल्चर में सोशल मीडिया और चैटिंग ऐप्स ने इस ट्रेंड को और बढ़ा दिया है. एक क्लिक में गायब हो जाना और फिर अचानक लौट आना आसान हो गया है. इससे रिश्तों में क्लैरिटी की जगह कन्फ्यूजन बढ़ रहा है.
इससे बाहर निकलने के लिए सबसे जरूरी है अपनी भावनाओं को समझना. अगर कोई रिश्ता आपको बार बार उलझन और दुख दे रहा है तो उस पर सवाल उठाना बेहद ही जरूरी है. अपनी बात अपने पार्टनर के सामने रखें और अगर फिर भी सामने वाला साफ जवाब न दे तो दूरी बनाना ही बेहतर होता है. जहां सिर्फ उम्मीदें मिलें और सुकून नहीं वहां रुकना खुद के साथ नाइंसाफी है. इमोशनल ब्रेडक्रंबिंग से बाहर निकलना मुश्किल जरूर है लेकिन खुद की इमोशनल सेहत के लिए बेहद जरूरी भी है.