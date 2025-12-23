भागदौड़ भरी जिंदगी में बढ़ रहा है इमोशनल ईटिंग का खतरा, जानें कैसे करें इसकी पहचान

भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपनी सेहत से ज्यादा काम और जिम्मेदारियों पर ध्यान दे रहे हैं. इन्हीं वजहों से मानसिक तनाव, चिंता और इमोशनल थकान तेजी से बढ़ रही है. ऐसे में लोगों के बीच एक नई समस्या सामने आ रही है जिसे इमोशनल ईटिंग कहा जाता है. ये आदत धीरे धीरे शरीर और मन दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है. इमोशनल ईटिंग आज के युवा पीढ़ी में काफी ज्यादा देखी जा रही है. तनाव, उदासी, अकेलापन या बोरियत इसकी सबसे बड़ी वजह भी मानी जा रही है.

क्या है इमोशनल ईटिंग?

आज की तेज रफ्तार जिंदगी में लोग समय पर खाना तो खाते हैं लेकिन खाना खाने की वजह सहीं नहीं होती है. इमोशनल ईटिंग एक ऐसी स्थिति है जब इंसान भूख लगने पर नहीं बल्कि अपनी भावनाओं को संभालने के लिए खाना खाने लगता है. इसका सीधा मतलब होता है भावनाओं के असर में आकर खाना खाना. इसमें पेट की भूख नहीं होती बल्कि मन खाली या परेशान होता है. ऐसे समय में लोग अक्सर जंक फूड, मिठाई या ज्यादा तला भुना खाना पसंद करते हैं क्योंकि ये चीजें तुरंत सुकून देती हैं.

इमोशनल ईटिंग के लक्षण

आजकल की बीजी लाइफस्टाइल में इमोशनल ईटिंग के पीछे कई कारण हो सकते हैं. ऑफिस का तनाव, रिश्तों की परेशानियां, नींद की कमी, अकेलापन, परिवार का कलेश और खुद के लिए समय न निकाल पाना इसकी बड़ी वजहें हो सकती हैं. कई लोग खुश होने पर भी जरूरत से ज्यादा खाना खाते हैं. धीरे धीरे ये एक तरह की आदत बन जाती है और इंसान बिना भूख के भी खाने लगता है.

इमोशनल ईटिंग है खतरनाक

बहुत से लोगों को समझ भी नहीं आता है कि इमोशनल ईटिंग के क्या लक्षण होते हैं. समय रहते इमोशनल ईटिंग की पहचान करना बहुत जरूरी है. अगर आपको बार बार अचानक भूख लगती है और आप तनाव या उदासी में सीधे खाने की तरफ भागते हैं तो आप इमोशनल ईटिंग का शिकार हो सकते हैं. बहुत से लोगों को पेट भरने के बाद भी खाने का मन करता है और ऐसे में लोग जंक और मीठा खा लेते हैं जो सेहत के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है.

सेहत के लिए हानिकारक

अगर आप लंबे समय से इमोशनल ईटिंग कर रहे हैं तो ये वजन बढ़ने का कारण बन सकती है. इसके अलावा डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और पाचन से जुड़ी समस्याओं का खतरा भी बढ़ जाता है. इससे कई लोगों की मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ता है.

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.