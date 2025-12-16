इंट्रोवर्ट नहीं Emotionally Unavailable लोगों में होते हैं ये लक्षण, इन संकेतों से करें पहचान

कई बार लोग रिश्तों में रहते हुए भी पूरी तरह मौजूद नहीं होते और धीरे धीरे सामने वाले को अकेलापन महसूस कराने लगते हैं. अगर आप भी किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं और आपको लगता है के ये उनका इंट्रोवर्ट नेचर है तो ये जरूरी नहीं है. इंट्रोवर्ट होना और इमोशनली अनअवेलेबल होना दो अलग बातें हैं इंट्रोवर्ट लोग कम बोलते हैं लेकिन भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं वहीं इमोशनली अनअवेलेबल लोग बातों और भावनाओं दोनों से दूरी बनाते हैं.

कमिटमेंट

ऐसे लोग अक्सर रिश्तों में कमिटमेंट से बचते हैं और जरूरत पड़ने पर इमोशनल स्पोर्ट नहीं देते है. कई बार ऐसे लोग गहराई वाली बातचीत से भी कतराते हैं. इन संकेतों को समय रहते पहचानना बेहद जरूरी होता है ताकि रिश्तों में गलतफहमी और इमोशनल ड्रामे से बचा जा सके.

फीलिंग्स

इमोशनली अनअवेलेबल लोग अक्सर अपनी भावनाओं को जाहिर करने से बचते हैं. वो खुश हों या परेशान अपनी फीलिंग्स साझा नहीं करते हैं. उन्हें लगता है कि कोई उनकी बात नहीं समझेगा. ऐसे में सामने वाले को लगता है कि वो उनसे बात करने में इनट्रेस्टेड नहीं हैं या बेरुखे हैं.

इमोशनली अनअवेलेबल

ऐसे लोगों की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि वो लंबी या गहरी बातचीत से बचते हैं. जब भी रिश्ते या भविष्य की बात आती है तो ये लोग काफी स्ट्रेस की वजह से विषय बदल देते हैं या मजाक में टाल देते हैं. उन्हें हल्की फुल्की बातें पसंद होती हैं लेकिन जब इमोशंस की बात हो तो वो काफी असहज हो जाते हैं.इमोशनली अनअवेलेबल लोग अक्सर कमिटमेंट से भी काफी ज्यादा डरते हैं. वो रिश्ते में तो रहते हैं लेकिन किसी तरह की जिम्मेदारी लेने से बचते हैं. कई बार भविष्य की प्लानिंग उन्हें बोझ लगती है और वो हमेशा आज में जीने की बात करते हैं.

इमोशनल स्पोर्ट

एक और बड़ा संकेत ये भी है कि जरूरत के समय ऐसे लोग अपने खास लोगों को भी इमोशनल स्पोर्ट नहीं देते हैं. जब आप दुखी हों या परेशान हों तब भी वो तो चुप रहते हैं या टॉपिक बदल देते हैं. इससे सामने वाले को ये महसूस होता है कि वो अकेला है. इमोशनली अनअवेलेबल लोग कई बार अपनी बुरी आदतों का बोझ अपने अतीत के जख्मों पर डाल देते हैं. कभी पुराने रिश्तों का डर तो कभी बचपन के अनुभव की वजह से वो लोगों से पुरी तरह खुल नहीं पाते हैं. इसी वजह से वो कई बार लोगों से खुल नहीं पाते हैं जिससे रिश्तों में दिवार खड़ी हो जाती है.