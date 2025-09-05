बच्चों के बिना जिंदगी क्यों लगती है अधूरी? जानिए कैसे पैरेंट्स बन सकते हैं एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम का शिकार
Empty Nest Syndrome: कई बार बहुत से बच्चे अपने पेरेंट्स से पढ़ाई या फिर नौकरी की वजह से दूर हो जाते हैं. बच्चों के जाने के बाद घर काफी सुना-सुना लगने लगता है और पेरेंट्स कई बार एम्पटी नेस्ट सिंड्रोम का शिकार हो जाते हैं. आज हम आपको बताएंगे कि एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम क्या होता है और इसके क्या लक्षण होते हैं.

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Sep 05, 2025, 02:57 PM IST
What Is Empty Nest Syndrome: बच्चे कई बार कॉलेज या नौकरी के लिए घर से दूर हो जाते हैं और उनके जाने के बाद उनका प्यारा सा आशियाना उनके माता-पिता को काफी सुना लगने लगता है. ऐसे में कई बार पेरेंट्स एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम का शिकार हो जाते हैं. एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम हर पैरंट्स पर अलग तरह से असर डालता है. कुछ पेरेंट्स इसे आसानी से मैनेज कर लेते हैं और अपनी डेली लाइफ में बदलाव करके अपने बच्चों के खालीपन को भरने की कोशिश करते हैं, तो वहीं बहुत से माता-पिता इस वजह से डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन या तनाव जैसी समस्याओं का सामना करते हैं.

एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम 
एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम होने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि बच्चों के जाने के बाद अपने लाइफस्टाइल में इतने बड़े बदलाव को कई पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं. बहुत से पेरेंट्स अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा बच्चों की देखभाल और उनकी जरूरतों को पूरा करने में लगाते हैं और जब बच्चे घर से बाहर चले जाते हैं तो ये जिम्मेदारियां कम हो जाती हैं, जिससे उनका लाइफस्टाइल पहले से काफी बदल जाता है. इस बदलाव से बहुत सारे माता-पिता अकेलापन महसूस करने लगते हैं.

घर का खालीपन
कई बार बच्चों का घर से बाहर चले जाना माता-पिता के लिए काफी ज्यादा इमोशनल होता है. कई सालों तक साथ रहने के बाद अचानक जब बच्चे पढ़ाई या नौकरी के लिए घर से बाहर चले जाते हैं, तो इससे पेरेंट्स को एक बड़ा झटका लगता है. इसके कारण बहुत से लोग अपना मेंटल पीस खो देते हैं और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं. वहीं कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों के जाने के बाद अपना मन कई तरह के कामों में लगाकर इस बदलाव को एक्सेप्ट कर लेते हैं.

सिंड्रोम से निपटने के तरीके
एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम से निपटने के लिए सबसे जरूरी है कि पेरेंट्स आपस में बातचीत करें और परिवार या दोस्तों के साथ हेल्दी कम्युनिकेशन बनाए रखें. अकेलेपन में रहने से एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम लोगों पर काफी ज्यादा हावी हो सकता है. पेरेंट्स म्यूजिक थेरेपी, गार्डनिंग, पेंटिंग या अन्य क्रिएटिव एक्टिविटीज में खुद को व्यस्त रख सकते हैं, ताकि खाली समय का सही इस्तेमाल हो सके और मानसिक तनाव कम हो.

जीवन का हिस्सा
एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम कोई कमजोरी नहीं बल्कि जीवन का एक हिस्सा है जो हर माता-पिता के जीवन में किसी न किसी समय जरूर आता है. अपने बच्चों के बिना खाली और बोरिंग समय का सही इस्तेमाल करके पेरेंट्स खुद के लिए समय निकाल सकते हैं, नई हॉबीज सीख सकते हैं और कई तरह की एक्टिविटी में शामिल होकर इस स्थिति से बाहर आ सकते हैं.

