चाय के साथ एन्जॉय करें ये क्रंची मखाना चाट, मिनटों में बनकर होगा तैयार, नोट कर लीजिए रेसिपी

Makhana Chaat Recipe: शाम की चाय के साथ अगर कुछ क्रंची और हेल्दी साथ मिल जाए जो शाम का मजा ही अलग हो जाता है. हल्का-फुल्का, स्वादिष्ट और सेहतमंद स्नैक हर किसी को बड़े ही आसानी से पसंद भी आ जाता है. ऐसा ही एक ऑप्शन है जिसे आप मात्र कुछ मिनटों में तैयार कर सकती हैं. सबसे खास बात कि जो स्वाद के साथ-साथ पोषण से भी भरपूर है. हम बात कर रहे हैं मखाना चाट की. मखाना चाट मिनटों में तैयार हो जाता है और इसे बच्चे से लेकर बड़े तक हर कोई पसंद करता है. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं मखाना चाट बनाने की आसान रेसिपी.

नोट कर लीजिए सामग्री

2 कप मखाने

एक बारीक कटा हुआ प्याज

एक बारीक कटा हुआ टमाटर

2 बड़ी स्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया

1/4 कप भुनी हुई मूंगफली

एक बड़ी स्पून नींबू का रस

हाफ छोटी स्पून काला नमक

एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च

1/4 छोटी स्पून लाल मिर्च पाउडर

2 बड़ी स्पून भुना हुआ चना या फिर बेसन की सेव

एक छोटी स्पून घी या फिर तेल

एक छोटी स्पून चाट मसाला

इस तरह बनाएं मखाना चाट

मखाना चाट बनाने के लिए आपको सबसे पहले कड़ाही में एक छोटी स्पून तेल या फिर घी डालकर गर्म करना होगा. तेल या घी जब गर्म हो जाए तो कड़ाही में मखाने डालिए और फिर हल्की आंच पर क्रिस्पी होने तक इन्हें अच्छी तरह से भून लीजिए.

इसके बाद जब मखाना ठंडा हो जाए तो इन्हें एक कटोरे में निकाल लीजिए और फिर मखाने के साथ ही बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ टमाटर और हरा धनिया भी मिला लीजिए.

इसके बाद आपको मूंगफली भूनना होगा. भूनी हुई मूमफली को भी इस मिक्सचर में मिला लेना होगा.

मखाना चाट के टेस्ट को और बढ़ाने के लिए आप अगर चाहें तो इसमें नींबू का रस भी मिला लें. नहीं तो सिर्फ चाट मसाला, काला नमक और लाल मिर्च पाउडर अच्छे से मिक्सचर में मिक्स कर लें.

अगर आपको ज्यादा तीखा खाना पसंद है तो आप ज्यादा मसाला मिला सकते हैं. अपने टेस्ट के हिसाब से मसालों की मात्रा आप तय कर सकते हैं. आखिर में सभी चीजों को एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिए.

बस मखाना चाट बनकर तैयार है. अगर आप इस मखाना चाह का टेस्ट और बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें बेसन की सेव या फिर भुने हुए चने का इस्तेमाल कर सकते हैं. आप इस डिश को चाय के मेहमानों या घर पर सर्व कर सकते हैं. यह स्पेशल डिश बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत पसंद आने वाली है. सबसे अच्छी बात ये है कि मखाना चाट आपकी सेहत के लिए भी नुकसानदायक नहीं है.