आज के समय में अधिकर लोग बढ़ती उम्र को लेकर परेशान हैं. महिलाएं एंटी-एजिंग के लिए काफी सारे ट्रीटमेंट को फॉलो करती हैं. केमिकल प्रोडक्ट्स का चेहरे पर लगाने से चेहरे की झुर्रियां कम हो जाती हैं. हाल ही में दावा किया गया है कि एजिंग रिवर्स हो सकती है. रिवर्स एजिंग को रोकने के लिए दवा को लेकर ट्रायल शुरू हो गया है.
रिवर्स एजिंग के लिए ER-100 रिवर्स एजिंग थेरेपी इंजेक्शन को लेकर एक्सपर्ट ने अपनी राय दी है. डॉक्टर नूपूर जैन, डॉक्टर मीरा पाठक, डॉक्टर कनिका तिवारी, मीनल पाठक और निधि भारद्वाज एक्सपर्ट ने बताया है कि ये इंजेक्शन क्या सच में एजिंग को रिवर्स कर सकता है.
अमेरिका के बोस्टन में बायोटेक स्टार्टअप लाइफ बायोसाइंसेज ने इंसान पर पहला रिवर्स एजिंग इंजेक्शन लगाया है. यह इंजेक्शन काले मोतियाबिंद ग्लूकोमा की मरीज की आंखों पर लगाया गया. इस इंजेक्शन देने के बाद मरीज में एंटीबायोटिक्स का कोर्स दिया गया. ये इंजेक्शन इसलिए लगाया है कि ताकि कम कोशिकाओं को फिर से जवान
डॉक्टर मीरा पाठक का कहना है कि हम समय नहीं रोक सकते हैं. ऐसे में हम शरीर पर दिखने वाले एजिंग साइन को दूर कर सकते हैं, धीमा कर सकते हैं. लेकिन हम इसे रोक नहीं सकते हैं. एजिंग को रोकना संभव नहीं है.
मीनल पाठक के मुताबिक इंसान को अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए. मीनल पाठक का कहना कि एंटी एजिंग के लिए केमिकल ट्रीटमेंट नहीं बल्कि वर्कआउट करिए, जिम जाएं. वर्कआउट करना एंटी एजिंग की तरह का काम करता है. अच्छी डाइट लेने से आप 45 से 25 के नजर आएंगे.
कनिका तिवारी ने बताया है कि ने भी बताया है कि वर्कआउट करने से एजिंग धीमी हो सकती है. डॉक्टर कनिका ने बताया है कि अगर मार्केट में इस तरह का इंजेक्शन आता है तो अधिकतर लोग इसका इस्तेमाल करें. डॉक्टर का कहना है कि अभी तक इस इंजेक्शन को लगाने से होने वाले नुकसान के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है.
डॉक्टर निधि भारद्वाज ने बोला है कि ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं है जिसे लगाने से इंसान जवान हो सकता है.
एजिंग थेरेपी हो सकती है शुरू
माना जा रहा है कि इस इंजेक्शन का सफल ट्रायल होने के बाद दुनियाभर में एजिंग थेरेपी की शुरुआत हो सकती है. इस थेरेपी की मदद से इंसान लंबे समय तक जवान रह सकता है. कहा जा रहा है कि इस ट्रायल से डीएनए के काम करने और उसके एक्सप्रेशन में सुधार हो सकता है.
पहली बार इंसान को दी गई उम्र घटाने की दवा... क्या 80 की उम्र वाला इंसान 50 जैसा दिखने लगेगा ? देखिए डॉक्टर और एक्सपर्ट्स के साथ सबसे बड़ी बहस #AntiAging #Medicine #Health #ZeeNews @RajLaveena pic.twitter.com/kCAvNMNnNN
Zee News (@ZeeNews) June 21, 2026
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