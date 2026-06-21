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क्या वाकई कोई इंजेक्शन उम्र को रोक सकता है? एक्सपर्ट्स ने सच से उठाया पर्दा

ER-100 रिवर्स एजिंग थेरेपी इंजेक्शन का ट्रायल किया गया है. कहा जा रहा है कि इस इंजेक्शन को लगाने से बढ़ती उम्र को रोका जा सकता है. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं क्या इंजेक्शन से उम्र कम हो सकती है.

Written ByShilpa
Published: Jun 21, 2026, 02:27 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 02:27 PM IST
क्या वाकई कोई इंजेक्शन उम्र को रोक सकता है? एक्सपर्ट्स ने सच से उठाया पर्दा

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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