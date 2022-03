ऑफिस में एक्स के साथ करना पड़ रहा है काम, कैसे हैंडल करें सिचुएशन?

How to deal with Ex: ऑफिस में अच्छा काम करने के लिए दो लोगों को अच्छा दोस्त होने की जरूरत नहीं, आप न सिर्फ ऐसे सिचुएशन को प्रोफेशनल तरीके से हैंडल कर सकते हैं बल्कि काम में बेहतर रिजल्ट भी दे सकते हैं.