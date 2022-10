Fig Side Effects: फायदे ही नहीं, नुकसान भी पहुंचा सकता है अंजीर, जानिए इसे ज्यादा क्यों न खाएं

Who Should Not Eat Fig: ड्राई फ्रूट्स खाना सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है, अक्सर डाइटीशियन और हेल्थ एक्सपर्ट बेहतर स्वास्थ्य के लिए मेवे के सेवन की सलाह देते हैं, इनकी न्यूट्रीशनल वैल्यू काफी ज्यादा होती है, इनका टेस्ट हमें काफी ज्यादा आकर्षित करता है, लेकिन हमें इसे कभी भी सीमित मात्रा से ज्यादा नहीं खाना चाहिए वरना सेहत को तगड़ा नुकसान हो सकता है, ऐसा ही एक फल है अंजीर जिसे पका हुआ और सुखाकर दोनों तरीके से खाया जा सकता है, लेकिन लंबे वक्त तक प्रिजर्व करने के लिए इसे ड्राई फ्रूट की शक्ल दे ही जाती है. भारत के मशहूर न्यूट्रिशन एक्सपर्ट निखिल वत्स (Nikhil Vats) ने बताया की सूखे हुए अंजीर हमें क्यों नहीं ज्यादा खाने चाहिए.

1. कैल्शियम की कमी

जो लोग काफी ज्यादा अंजीर खाते हैं उनके शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है क्योंकि इस ड्राई फ्रूट में मौजूद ऑक्सिलेट हमारे शरीर के सारे कैल्शिम को अब्जॉर्ब कर लेते हैं. कैल्शियम की कमी से हमारी हड्डियां और शरीर कमजोर हो जाता है.

2. पेट फूलना

कुछ लोग अच्छे स्वाद की वजह से सूखे अंजीर को ज्यादा खाने लगते हैं, लेकिन इससे पेट भारी हो जाता है और फिर पेट दर्द और पेट फूलने की शिकायत हो जाती है. इससे बचने के लिए आप अंजीर खाने के बाद एक ग्लास ठंडा पानी जरूर पी लें.

3. किडनी और गाल ब्लैडर की परेशानी

जिन लोगों को किडनी और गाल ब्लैडर से जुड़ी बीमारियां हैं, उन्हें अंजीर बेहद कम मात्रा में खाना चाहिए क्योंकि इसमें पाया जाने वाला ऑक्सलेट इन अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है. ये उन स्प्लीन को खत्म कर सकता है जिसके जरिए व्हाइट ब्लड सेल्स बनते हैं.

4. ब्लीडिंग की समस्या

अंजीर की तासीर गर्म होती है, इसलिए गर्मी के मौसम में इसे ज्यादा नहीं खाना चाहिए वरना आपकी सेहत को नुकसान हो सकता है, सर्दियों में भी इसका सेवन तय मात्रा में ही होना चाहिए वरना ब्लीडिंग की परेशानी पेश आ सकती है.

5. लीवर और आंतों को नुकसान

अगर आप जरूरत से ज्यादा अंजीर खाएंगे तो आपके लिवर में परेशानियां पेश आ सकती है. इसके साथ ही आंतों में रुकावट का खतरा भी बना रहता है, इसकी वजह ये है कि इस फल के बीजों को डाइजेस्ट करना आसान नहीं होता.

