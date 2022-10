Red Chilli: लाल मिर्च का तड़का दे सकता सेहत को झटका, ज्यादा खाने से हो सकती है ये बीमारियां

Why We Shoud Not Eat Too Much Red Chilli Powder: भारत को मसालों का देश भी कहा जाता है, क्योंकि काफी पुराने समय से ये मुल्क दुनियाभर को स्पाइस की वजह आकर्षित करता रहा है. मसालों की भूमि के लोग भी इसका काफी शौक रखते हैं, लेकिन इनमें से कुछ आइटम्स का जरूरत से ज्यादा सेवन नुकसान की वजह बन सकता है. ऐसा ही एक मसाला है लाल मिर्च, जिसे साबुत और पाउडर के फॉर्म में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन कुछ लोगों को काफी ज्यादा लाल मिर्च खाने की आदत होती है. उनको ये जानना जरूरी है कि तीखे की ये आदत शरीर को काफी नुकसान पहुंचा सकती है.

लाल मिर्च ज्यादा खाने के नुकसान

लाल मिर्च काफी लोकप्रिय मसाला है क्योंकि इसको किसी भी रेसेपीज में मिला दिया जाए तो टेस्ट में इजाफा हो जाता है. दाल और कढ़ी समेत कई व्यंजन तो मिर्च के तड़के के बिना अधूरे से लगते हैं. हलांकि इसका पाउडर ज्यादा यूज किया जाता है, लेकिन अगर आप इस मसाले का सेवन जरूरत से ज्यादा करते हैं तो कई बीमारियों को दावत मिलती है

डायरिया (Diarrhea)

लाल मिर्च खाने से अक्सर डायरिया का अटैक हो जाता है, ये हमारे पेट के लिए जरा भी अच्छा नहीं है इसे सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए. आमतौर पर जब हम मसाले को डीप फ्राई करते हैं तो पेट में अंदरूनी हिस्से चिपककर परेशानी पैदा करता है.

एसिडिटी (Acidity)

लाल मिर्च डाइजेशन प्रॉब्लम पैदा कर सकता है. इससे पेट में एसिडिटी हो सकती है साथ ही कुछ लोगों को सीने में जलन की शिकायत पेश आती है. अगर आपको ऐसी परेशानी हो तो तुरंत लाल मिर्च का सेवन बंद कर दें

पेट का अल्सर (Stomach Ulcer)

आमतौर पर डॉक्टर लाल मिर्च कम से कम खाने की सलाह देते हैं क्योंकि इससे पेट के अल्सर होने का डर हमेशा बना रहता है. खासकर चिली पाउडर बेहद खतरनाक है. इसके कण पेट और आंत से चिपक जाते हैं और अल्सर की वजह बनते हैं.

