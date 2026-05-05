गर्मियों में क्यों बढ़ रहे किडनी स्टोन के मामले, डॉक्टर ने बताया गुर्दे को सुरक्षित रखने का असरदार तरीका

गर्मियों के मौसम में देशभर में तापमान 40 से 42 डिग्री तक पहुंच गया है. बढ़ती गर्मी की वजह से लोगों में स्वास्थ्य समस्या देखने को मिल रही है. तेज धूप और ज्यादा गर्मी कीवजह से किडनी स्टोन के मामले अधिक देखने को मिल रहे हैं. फोर्टिस अस्पताल शालीमार बाग डायरेक्टर डॉक्टर योगेश छाबड़ा से जानते हैं गर्मियों के मौसम में किडनी स्टोन के मामले इतने क्यों बढ़ जाते हैं.

पानी की कमी

डॉक्टर के अनुसार शरीर में पानी की कमी की वजह से किडनी स्टोन की समस्या बढ़ जाती है. तेज धूप और ज्यादा गर्मी की वजह से पसीना ज्यादा निकलता है. इस बीच कम पानी पीने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है. जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो पेशाब यानी यूरिन गाढ़ा हो जाता है. ऐसे में शरीर के अंदर मौजूद मिनरल्स जैसे कैल्शियम, ऑक्सेलेट और यूरिक एसिड आपस में मिलकर छोटे-छोटे क्रिस्टल का रूप ले लेते हैं. यही क्रिस्टल बढ़कर पथरी बन जाती है. इसी वजह से गर्मियों में किडनी स्टोन की समस्या बढ़ जाती है.

नमकीन फूड्स का अधिक सेवन

गर्मियों के मौसम में अधिकतर लोग तला-भुना और ज्यादा नमकीन वाला भोजन खाते हैं. ज्यादा नमक का सेवन करने से शरीर में कैल्शियम और सोडियम का लेवल बढ़ जाता है. जिस वजह से पथरी बनने का रिस्क बढ़ जाता है. वहीं कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन करने से शरीर हिहाइड्रेट होते हैं जिस वजह से भी पथरी की समस्या बढ़ जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

किडनी स्टोन के लक्षण

किडनी स्टोन होने पर मरीज के कमर, पेट में तेज दर्द होता है. इसके अलावा उल्टी और मतली जैसी समस्या भी हो सकती है. ज्यादा दर्द होने पर डॉक्टर के पास जाना चाहिए.

बचाव के उपाय

किडनी स्टोन की समस्या से बचाव के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए. गर्मियों के मौसम में रोजाना कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए. इसके अलावा डाइट में खीरा, नींबू, तरबूज और नारियल पानी का सेवन करना चाहिए. इन फूड्स का सेवन करने से शरीर हाइड्रेटेड रहता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.