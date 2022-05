Human Life: ऐसा राज जिससे आज भी 100 साल तक जिंदा रह सकते हैं आप, नई रिसर्च में खुलासा

Secret By Which People Can Live For 100 Years: आप सभी लोगों ने कई बार आशीर्वाद या दुआओं में लोगों को जुग-जुग जियो कहते सुना होगा. पर आज के समय में अगर नजर डाली जाए तो एक इंसान (Human) की उम्र महज 60–80 साल तक ही सीमित रह गई है. मगर अब खुशी की बात ये है कि हाल ही में की गई एक रिसर्च के मुताबिक विशेषज्ञों का कहना है कि अगर लोग अपनी डाइट को संयमित करें और टाइम-टाइम पर गाइडेड फास्टिंग (Guided Fasting) करें तो अब लोगों का 100 सालों तक जिंदा रहना मुमकिन है. इससे ना सिर्फ लोग लंबी जिंदगी जिएंगे बल्कि लंबे वक्त तक स्वस्थ और तंदुरुस्त भी महसूस करेंगे यानी एक आदर्श थाली आपको अब लंबा जीवन दे सकती है.

क्या कहती है रिसर्च?

यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन के प्रोफेसर रोजलिन एंडरसन (Professor Roslyn Anderson) और यूएससी लियोनार्ड डेविस स्कूल के प्रोफेसर वाल्टर लोन्गो (Professor Walter Longo) ने पिछले 10 साल में पोषण पर हुई सैकड़ों रिसर्च को स्टडी किया और ये पाया कि अक्सर उपवास और दूसरे भोजन को वजन कम करने से जोड़ा जाता है, लेकिन यह लंबा जीने के लिए भी अहम है. विशेषज्ञों का कहना है कि 100 वर्ष जीना आज भी संभव है. बस आपको अपनी डाइट (Diet) ठीक करनी होगी.

क्या है एक्सपर्ट का मानना?

इस मामले में मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर शिखा शर्मा (Dr. Shikha Sharma) का ऐसा कहना है कि आज कल लोग जिस तरीके से अपने डाइट को लेकर चल रहे हैं, उसका खासा असर लोगों की उम्र पर भी पड़ता है. कई लोग या तो ओवरईटिंग करते हैं या फिर अपने आप को बहुत ज्यादा भूखा रख लेते हैं. और ये दोनों ही चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक साबित होती हैं. जहां कम खाने से हमारे शरीर में पोषण (Nutrition) की कमी हो जाती है, वहीं ज्यादा खाने से हमारे शरीर में यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बन जाता है जिससे हमारा लीवर (Liver) खराब हो सकता है.

क्या-क्या करें डाइट में शामिल?

दूसरी खास बात ये है कि हमें प्लांट बेस्ड प्रोटीन (Plant Based Protein) ज्यादा खाना चाहिए. हमें कोशिश करनी चाहिए कि एक दिन में हम अपनी डाइट में मसूर की दाल, अंकुरित दाल, तिलहन (Oilseeds) जैसी चीजें शामिल करें. इसके अलावा हमें फास्टिंग (Fasting) की आदत भी डालनी चाहिए. इससे हमारी बॉडी ज्यादा एक्टिव महसूस करेगी. एक और चीज लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी कि वो अपने खाने में शुगर ज्यादा से ज्यादा कम करें.

आयु बढ़ाने वाली चीजें

रिसर्चर्स (Researchers) ने ऐसे खाने की पहचान की है जिसे खाने से लोग ज्यादा लंबा जी सकते हैं. उनके मुताबिक प्लांट बेस्ड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट को लोगों को अपने डाइट में बढ़ाना चाहिए और प्रोसेस्ड फूड (Processed Food) को बिल्कुल कम करना चाहिए. इससे न तो सिर्फ लोग लंबा जी सकते हैं बल्कि वो हर वक्त स्वस्थ और तंदुरुस्त भी महसूस कर सकते हैं. इसके साथ ही अगर महीने में एक दिन उपवास रखें तो इससे भी शरीर ज्यादा फुर्तीला महसूस करेगा.

किन चीजों से करना है परहेज?

रिसर्चर्स ने ये भी सलाह दी है कि लोगों को रेड मीट (Red Meat) और प्रोसेस्ड मीट (Processed Meat) के साथ-साथ रिफाइंड, अनाज और एडेड शुगर से ज्यादा से ज्यादा बचना चाहिए. दरअसल कई सारे प्रोटीन और अमीनो एसिड से हॉर्मोन प्रोडक्शन बढ़ता है और इससे हमारे शरीर की जैविक प्रक्रिया (Biological Process) बढ़ जाती है. इससे हमारे शरीर की अवस्था ज्यादा जल्दी गिर जाती है और हमारा शरीर ज्यादा जल्दी जर्जर हो जाता है. इसलिए ज्यादा प्रोटीन इनटेक भी हमारे शरीर के लिए घातक साबित हो सकता है.

