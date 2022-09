Excessive Thirst: कहीं आपको भी तो नहीं लगती बार-बार प्यास? इन गंभीर बीमारियों की करा लें जांच

Too Much Of Drinking Water: पानी हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है, हमारे शरीर का 65 से 70 फीसदी हिस्सा इसी तरल पदार्थ से बना है, यही वजह है कि हमें बताया जाता है कि 'जल ही जीवन है.' हर हेल्थ एक्सपर्ट इस बात की सलाह देते हैं कि हमें भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए ताकि डिहाइड्रेशन का शिकार न होना पड़े. जब भी बॉडी में पानी की कमी होती है तब हमारा ब्रेन हमें पानी पीने का सिग्नल देता है, जिसे प्यास कहा जाता है. प्यास लगना एक नॉर्मल बॉडी प्रॉसेस है, लेकिन कुछ लोगों को अचानक जरूरत से ज्यादा प्यास लगने लगती है. अगर आपके साथ भी ऐसी शिकायत है तो इसे बिलकुल भी नजरअंदाज न करें, क्योंकि ये कई गंभीर बीमारियों का सिग्नल हो सकता है और आपको मेडिकल टेस्ट कराना जरूरी हो जाता है.

ज्यादा प्यास लगने पर हो सकती है ये बीमारियां

1. डायबिटीज

डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो आजकल किसी भी उम्र के इंसान को अपना शिकार बना रही है. कुछ मामलों में ये जेनेटिक कारणों की वजह से होती है, लेकिन आमतौर पर खराब जीवनशैली और अनहेल्दी फूड हैबिट्स इसके जिम्मेदार होते हैं. मधुमेह की स्थिति में ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है जिसे किडनी आसानी से फिल्टर नहीं कर पाती और इस वजह से बॉडी में पानी की कमी होती है और बार-बार प्यास लगने लगती है. ऐसे में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है.

2. इनडाइजेशन

हम अक्सर शादी, पार्टीज या घर में जरूरत से ज्यादा मसालेदार भोजन करते हैं जिसे पचाना आसान नहीं होता. हमारी बॉडी ऐसे जटिल भोजन को पचाने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, और फिर हमें प्यास नॉर्मल से ज्यादा लगने लगती है.

3. बेचैनी

कई बार हमारा मेंटल कंडीशन सही नहीं होता, जिसकी वजह से घबराहट और बेचैनी का सामना करना पड़ता है ऐसे हालात में मुंह सूखने लगता है और फिर इंसान को ज्यादा पानी पीने की जरूरत पड़ती है. ऐसी स्थिति में अक्सर मुंह सूखने लगता है और फिर पानी की डिमांड बढ़ जाती है.

4. पसीना ज्यादा आना

गर्मी के मौसम में ज्यादा पसीना आना आम बात है लेकिन जब सर्दी या नॉर्मल वेदर के दौरान ऐसा हो तो ये शरीर में कई तरह की बीमारियों का संकेत हो सकता है. इसकी वजह से आपको प्यास भी ज्यादा लगने लगती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

