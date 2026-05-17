आंखें खोलेंगी हड्डियों के राज, सिर्फ एक टेस्ट से पता चलेगा बोन्स मजबूत हैं या कमजोर; नई स्टडी में किया दावा

आंखों के टेस्ट से आप हड्डियों की मजबूती के बारे में पता कर सकते हैं. हाल ही में एक स्टडी में ऐसा दावा किया गया है. Singapore Eye Research Institute और Singapore National Eye Center के अनुसार रेटिना की उम्र जितनी तेजी से बढ़ती है उतना ही बोन मिनरल डेंसिटी कम होती है. स्टडी में पाया गया है कि जिन लोगों में रेटिना उम्र से ज्यादा बूढ़ी दिखाईदे रही थी, उनमें हड्डियों की कमजोरी और ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क अधिक था.
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सेहत को लेकर अक्सर कोई ना कोई नई रिसर्च सामने आती रहती है. वहीं अब एक नई रिसर्च में दावा किया गया है कि आंखों की जांच से हड्डियों की कमजोरी का पता चल सकता है. वैज्ञानिकों के अनुसार आंखों की अंदरूनी परत रेटिना से हड्डियों की मजबूती के बारे में पता किया जा सकता है. रेटिना हड्डियों ऑस्टियोपोरोसिस से जुड़ी बीमारी का संकेत दे सकती है.
ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी में हड्डियां धीरे-धीरे कमजोर होने लगती है. यह समस्या सबसे ज्यादा महिलाओं और बुजुर्गों में देखने को मिलती है. शुरुआत में इस बीमारी के लक्षण नजर नहीं आते हैं. इसी वजह से इस बीमारी को साइलेंट डिजीज कहते हैं. इस बीमारी में हल्की चोट लगने पर भी हड्डी टूट जाती है.
Singapore Eye Research Institute और Singapore National Eye Center के अनुसार सिंगापुर और यूके के हजारों लोगों के रेटिना का स्कैन किया गया. वैज्ञानिकों के अनुसार जिन लोगों में रेटिना उम्र से ज्यादा बूढ़ी मिली है उनकी हड्डियां कमजोर पाई गई वहीं उन लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क अधिक है.
रिसर्च के अनुसार रेटिना की उम्र जैसे बढ़ती है वैसे ही बोन मिनरल डेंसिटी देखने को मिली है. एक्सपर्ट के अनुसार आंखें शरीर का वो हिस्सा है जहां नसें ब्लड वेसल्स और सूजन के लक्षण को बिना किसी सर्जरी किए देखा जा सकता है. रिसर्च के अनुसार रेटिना एजिंग बढ़ने पर ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क लगभग 12 प्रतिशत तक बढ़ सकता है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.