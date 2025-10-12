Advertisement
trendingNow12958493
Hindi Newsलाइफस्टाइल

आंखों की बनावट, रंग से खुलेंगे आपकी पर्सनालिटी के बड़े राज, जानकार खुद चौंक जाएंगे आप!

Eye Shape Personality Secrets:  आंखों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए लोग तरह-तरह की चीजों को लगाते हैं, आपको बता दें आपकी आंखों से लेकर आपके बालों तक के पीछे कोई ना कोई राज तो जरूर छिपा होता है. आज आपको बताते हैं आपकी आंखों की बनावट, रंग से  पर्सनालिटी के बड़े राज.

Written By  Ritika|Last Updated: Oct 12, 2025, 12:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आंखों की बनावट, रंग से खुलेंगे आपकी पर्सनालिटी के बड़े राज, जानकार खुद चौंक जाएंगे आप!

Eye Shape Personality Secrets:  हमारी आंखें ही बहुत कुछ इशारा करती हैं, आकार-रंग के छिपे कई सारे राज छिपे रहते हैं. आपके आस-पास जो कुछ भी होता है, इसके पीछे भी कई सारे राज छिपे रहते हैं. हर कोई अलग-अलग होता है और उसकी खुबियां भी अलग-अलग होती है. आपने देखा होगा लोगों की आंखों के रंग और आकार अलग-अलग होते हैं. आज आपको बताते हैं आंखों की बनावट, रंग से आपकी पर्सनालिटी के कुछ बड़े-बड़े राज, जिसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, आइए आप भी जानिए.

आंखों से खुलेंगे पर्सनालिटी के राज!
 

1. बड़ी आंखें

Add Zee News as a Preferred Source

कुछ लोगों की आंखे बड़ी-बड़ी होती है और देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगती है, आपको बताते हैं, ऐसे लोग काफी ज्यादा शांत स्वभाव के होते हैं. इनको भीड़ से अलग दिखना काफी ज्यादा पसंद होता है.
 

2. गहरी आंखें

ऐसे भी बहुत लोग होते हैं, जिनकी आंखें काफी ज्यादा गहरी होती हैं, आपको इनके बारे में बताएं, तो ऐसे लोग अपना काम निकलवाना काफी अच्छे से जानते हैं. किसी का भी दिल नहीं तोड़ते हैं.
 

3. गोल आंखें

गोल आंखें दिखने में काफी ज्यादा हटके और यूनिक नजर आती है. आपको इनके बारे में बता दें इन लोगों को गुस्सा काफी ज्यादा कम आता है. ऐसे लोग मजाकिया किस्म के होते हैं.
 

4. छोटी आंखें

छोटी आंखों वाले लोगों की बात की जाए, तो ऐसे लोग गुस्से वाले काफी ज्यादा होते हैं, हर समय गुस्सा उनकी नाक पर बना रहता है. जो भी रिश्ते निभाते हैं पूरे दिल से निभाते हैं, ऐसे लोग दिल के काफी ज्यादा साफ होते हैं.
 

5. उभरी हुई आंखें 

कुछ लोगों की आंखें उभरी हुई नजर आती है, आपको बता दें ऐसे लोग ईमानदार होता है, काफी बुद्धिमान भी होते है, हर रिश्ता बहुत ज्यादा अच्छे से निभाते हैं.  ऐसे लोगों को धोखा भी काफी ज्यादा मिलता है. हर कोई इनको पसंद काफी जल्दी कर लेता है.

​इसे भी पढ़ें: रंगों में छिपा है मूड बूस्टर!क्या है Dopamine Dressing और Vibrant Shades का ट्रेंड

 

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

...और पढ़ें

TAGS

Personality TipsEye Shape personality secrets

Trending news

गाजा पीस समिट में शामिल होंगे PM मोदी! ट्रंप और अल-सिसी ने भेजा न्यौता?
PM Modi
गाजा पीस समिट में शामिल होंगे PM मोदी! ट्रंप और अल-सिसी ने भेजा न्यौता?
'ऑपरेशन ब्लू स्टार था गलत, इंदिरा गांधी को जान देकर चुकानी पड़ी कीमत', कांग्रेस नेता
P Chidambaram
'ऑपरेशन ब्लू स्टार था गलत, इंदिरा गांधी को जान देकर चुकानी पड़ी कीमत', कांग्रेस नेता
J&K राज्यसभा चुनाव के लिए BJP ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, इन 3 को मिला मौका
Jammu-Kashmir elections
J&K राज्यसभा चुनाव के लिए BJP ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, इन 3 को मिला मौका
Pawan Khera
"11 साल से क्या कर रहे थे?" मुस्लिम आबादी के बयान पर पवन खेड़ा का अमित शाह पर निशाना
West Bengal: पुलिस के हत्थे चढ़े MBBS छात्रा रेप कांड के 3 आरोपी, 2 अभी-भी फरार
West Bengal
West Bengal: पुलिस के हत्थे चढ़े MBBS छात्रा रेप कांड के 3 आरोपी, 2 अभी-भी फरार
लड़कियां सशक्त तो हो गईं लेकिन... CJI ने महिलाओं को लेकर क्या कहा?
Supreme Court
लड़कियां सशक्त तो हो गईं लेकिन... CJI ने महिलाओं को लेकर क्या कहा?
भारत-यूके के बीच समझौते से ट्रंप के टैरिफ की निकली हवा? पाकिस्तान को भी लगा झटका!
India-UK Trade Deal
भारत-यूके के बीच समझौते से ट्रंप के टैरिफ की निकली हवा? पाकिस्तान को भी लगा झटका!
आज इन राज्यों में संभलकर! भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग की चेतावनी जारी
Weather
आज इन राज्यों में संभलकर! भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग की चेतावनी जारी
चीन से निपटने के लिए भारत जरूरी? NSA डोभाल से मुलाकात में ट्रंप के गोर ने खोला राज!
Sergio Gor
चीन से निपटने के लिए भारत जरूरी? NSA डोभाल से मुलाकात में ट्रंप के गोर ने खोला राज!
बिहार चुनाव: रविवार को NDA की पहली लिस्ट? दिग्गजों की मीटिंग में आज हो सकता है ऐलान
Bihar elections
बिहार चुनाव: रविवार को NDA की पहली लिस्ट? दिग्गजों की मीटिंग में आज हो सकता है ऐलान