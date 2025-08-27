सेफ समझकर चेहरे पर लगाते हैं इन 4 कुदरती चीजों के फेस मास्क? अच्छा नहीं होगा रिजल्ट!

Face Masks To Avoid: स्किन केयर की बात आती है तो लोग अक्सर घरेलू नुस्खों और कुदरती चीजों को ज्यादा सेफ मानते हैं. माना जाता है कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स स्किन को बिना किसी साइड इफेक्ट के फायदा पहुंचाते हैं. लेकिन सच्चाई यह है कि हर कुदरती चीज चेहरे पर लगाने के लिए सही नहीं होती. कुछ ऐसी नैचुरल चीजें भी हैं, जो स्किन को फायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान कर सकती हैं. खासतौर पर सेंसेटिव स्किन वाले लोगों के लिए ये और भी खतरनाक हो सकता है. आइए जानते हैं उन 5 कुदरती चीजों के बारे में, जिन्हें फेस मास्क के रूप में इस्तेमाल करना स्किन को उल्टा नुकसान पहुंचा सकता है.

1. नींबू का रस

नींबू को चेहरे की टैनिंग और दाग-धब्बे हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन इसमें मौजूद सिट्रिक एसिड बेहद स्ट्रॉन्ग होता है. इसे सीधे चेहरे पर लगाने से स्किन की नमी छिन जाती है, जलन, रेडनेस और खुजली हो सकती है. धूप में निकलने पर यह और ज्यादा नुकसान पहुंचाता है क्योंकि इससे फोटोसेंसिटिविटी बढ़ जाती है.

2. बेकिंग सोडा

कई लोग बेकिंग सोडा को फेस मास्क या स्क्रब की तरह इस्तेमाल करते हैं. लेकिन इसकी पीएच वैल्यू बहुत ज्यादा अल्कलाइन होती है, जबकि हमारी स्किन का पीएच नेचुरली हल्का एसिडिक होता है. इसका ज्यादा इस्तेमाल करने से स्किन की नैचुरल बैरियर डैमेज हो सकती है, जिससे ड्राईनेस, रैशेज और पिंपल्स की परेशानी बढ़ जाती है.

3. कच्चा अंडा

फेस मास्क में अंडे का इस्तेमाल ग्लो और टाइटनिंग के लिए किया जाता है. लेकिन कच्चे अंडे में सैल्मोनेला बैक्टीरिया का खतरा होता है, जिससे इंफेक्शन हो सकता है. इसके अलावा ये कई लोगों में एलर्जी और खुजली का कारण भी बन जाता है.

4. हल्दी पाउडर

हल्दी को एंटी-इंफ्लेमेटरी माना जाता है और इसका इस्तेमाल कई स्किन केयर DIY में होता है. लेकिन बाजार में मिलने वाला हल्दी पाउडर अक्सर मिलावटी होता है. इसे ज्यादा मात्रा में लगाने से चेहरे पर पीलापन, एलर्जी या खुजली की परेशानी हो सकती है. सेंसेटिव स्किन वालों के लिए ये खासतौर पर नुकसानदेह है.

सेफ ऑप्शन क्या हैं?

अगर आप नैचुरल फेस मास्क लगाना चाहते हैं, तो एलोवेरा जेल, खीरे का पल्प, ओटमील, शहद और गुलाबजल जैसे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करें. ये स्किन को ठंडक पहुंचाने, नमी बनाए रखने और हेल्दी ग्लो देने में मदद करते हैं.