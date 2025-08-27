सेफ समझकर चेहरे पर लगाते हैं इन 4 कुदरती चीजों के फेस मास्क? अच्छा नहीं होगा रिजल्ट!
Advertisement
trendingNow12898583
Hindi Newsलाइफस्टाइल

सेफ समझकर चेहरे पर लगाते हैं इन 4 कुदरती चीजों के फेस मास्क? अच्छा नहीं होगा रिजल्ट!

अक्सर हम कुदरती चीजों को स्किन के लिए अच्छा मान लेते हैं, लेकिन हर नेचुरल चीजें त्वचा के लिए सही हो, ये जरूरी नहीं है. इसलिए अवेयरनेस बेहद जरूरी है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Aug 27, 2025, 01:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सेफ समझकर चेहरे पर लगाते हैं इन 4 कुदरती चीजों के फेस मास्क? अच्छा नहीं होगा रिजल्ट!

Face Masks To Avoid: स्किन केयर की बात आती है तो लोग अक्सर घरेलू नुस्खों और कुदरती चीजों को ज्यादा सेफ मानते हैं. माना जाता है कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स स्किन को बिना किसी साइड इफेक्ट के फायदा पहुंचाते हैं. लेकिन सच्चाई यह है कि हर कुदरती चीज चेहरे पर लगाने के लिए सही नहीं होती. कुछ ऐसी नैचुरल चीजें भी हैं, जो स्किन को फायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान कर सकती हैं. खासतौर पर सेंसेटिव स्किन वाले लोगों के लिए ये और भी खतरनाक हो सकता है. आइए जानते हैं उन 5 कुदरती चीजों के बारे में, जिन्हें फेस मास्क के रूप में इस्तेमाल करना स्किन को उल्टा नुकसान पहुंचा सकता है.

1. नींबू का रस
नींबू को चेहरे की टैनिंग और दाग-धब्बे हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन इसमें मौजूद सिट्रिक एसिड बेहद स्ट्रॉन्ग होता है. इसे सीधे चेहरे पर लगाने से स्किन की नमी छिन जाती है, जलन, रेडनेस और खुजली हो सकती है. धूप में निकलने पर यह और ज्यादा नुकसान पहुंचाता है क्योंकि इससे फोटोसेंसिटिविटी बढ़ जाती है.

2. बेकिंग सोडा
कई लोग बेकिंग सोडा को फेस मास्क या स्क्रब की तरह इस्तेमाल करते हैं. लेकिन इसकी पीएच वैल्यू बहुत ज्यादा अल्कलाइन होती है, जबकि हमारी स्किन का पीएच नेचुरली हल्का एसिडिक होता है. इसका ज्यादा इस्तेमाल करने से स्किन की नैचुरल बैरियर डैमेज हो सकती है, जिससे ड्राईनेस, रैशेज और पिंपल्स की परेशानी बढ़ जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

3. कच्चा अंडा
फेस मास्क में अंडे का इस्तेमाल ग्लो और टाइटनिंग के लिए किया जाता है. लेकिन कच्चे अंडे में सैल्मोनेला बैक्टीरिया का खतरा होता है, जिससे इंफेक्शन हो सकता है. इसके अलावा ये कई लोगों में एलर्जी और खुजली का कारण भी बन जाता है.

4. हल्दी पाउडर 
हल्दी को एंटी-इंफ्लेमेटरी माना जाता है और इसका इस्तेमाल कई स्किन केयर DIY में होता है. लेकिन बाजार में मिलने वाला हल्दी पाउडर अक्सर मिलावटी होता है. इसे ज्यादा मात्रा में लगाने से चेहरे पर पीलापन, एलर्जी या खुजली की परेशानी हो सकती है. सेंसेटिव स्किन वालों के लिए ये खासतौर पर नुकसानदेह है.

सेफ ऑप्शन क्या हैं?
अगर आप नैचुरल फेस मास्क लगाना चाहते हैं, तो एलोवेरा जेल, खीरे का पल्प, ओटमील, शहद और गुलाबजल जैसे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करें. ये स्किन को ठंडक पहुंचाने, नमी बनाए रखने और हेल्दी ग्लो देने में मदद करते हैं.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

skinskin careFace Mask

Trending news

ECI पर फिर बरसे राहुल गांधी, गुजरात में अज्ञात पार्टियों को मिले चंदे पर उठाया सवाल
Indian politics
ECI पर फिर बरसे राहुल गांधी, गुजरात में अज्ञात पार्टियों को मिले चंदे पर उठाया सवाल
'अगर वो लाशें चली जातीं गांवों में तो सारा गुजरात जल जाता' दंगों की इनसाइड स्टोरी
2002 Gujarat riots
'अगर वो लाशें चली जातीं गांवों में तो सारा गुजरात जल जाता' दंगों की इनसाइड स्टोरी
चामुंडेश्वरी मंदिर पर डिप्टी CM के बयान से कर्नाटक में बवाल, बानू मुश्ताक पर हंगामा
Karnatka
चामुंडेश्वरी मंदिर पर डिप्टी CM के बयान से कर्नाटक में बवाल, बानू मुश्ताक पर हंगामा
एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ को पीटने वाले आर्मी ऑफिसर पर DGCA ने लगाया बैन
SpiceJet airline
एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ को पीटने वाले आर्मी ऑफिसर पर DGCA ने लगाया बैन
लंदन में क्यों बनेगा 'महाराष्ट्र भवन'? डिप्टी सीएम अजित पवार ने बता दी ये बड़ी वजह
Maharashtra
लंदन में क्यों बनेगा 'महाराष्ट्र भवन'? डिप्टी सीएम अजित पवार ने बता दी ये बड़ी वजह
भयंकर बारिश-भूसखलन से घाटी में मौत का जलजला, 10 प्वाइंट्स में जानें ताजा हालात
#Jammu Kashmir
भयंकर बारिश-भूसखलन से घाटी में मौत का जलजला, 10 प्वाइंट्स में जानें ताजा हालात
विरार में कुदरत का कहर, चॉल पर गिरा अपार्टमेंट का बड़ा हिस्सा, 2 की मौत और 11 घायल
Maharashtra news
विरार में कुदरत का कहर, चॉल पर गिरा अपार्टमेंट का बड़ा हिस्सा, 2 की मौत और 11 घायल
अभी और टलेगा BJP अध्यक्ष का चुनाव? RSS चीफ के साथ बैठक कर सकते हैं PM मोदी
BJP
अभी और टलेगा BJP अध्यक्ष का चुनाव? RSS चीफ के साथ बैठक कर सकते हैं PM मोदी
RSS के शताब्दी समारोह में बाबा रामदेव-कंगना सहित कई दिग्गज, जाने किसने क्या कहा
rss
RSS के शताब्दी समारोह में बाबा रामदेव-कंगना सहित कई दिग्गज, जाने किसने क्या कहा
जम्मू-कश्मीर में मची है भयंकर तबाही, भूस्खलन से अब तक 30 की मौत; 22 ट्रेनें रद्द
Landslide
जम्मू-कश्मीर में मची है भयंकर तबाही, भूस्खलन से अब तक 30 की मौत; 22 ट्रेनें रद्द
;