चेहरे पर रेजर चलाना पड़ सकता है भारी! फेस शेविंग की ये 5 आदतें बर्बाद कर सकती हैं आपकी स्किन

आजकल बहुत सी महिलाएं फेस शेव करना खूब पसंद कर रही हैं. ये टेंड कॉलेज गोइंग गर्ल्स के बीच भी काफी पॉपुलर हो रहा है. बहुत से लोगों को लगता है कि फेस शेविंग बस लड़कों के लिए हैं पर महिलाएं बी फेस शेव कर सकती हैं. फेस शेविंग महिलाओं के लिए बिल्कुल सुरक्षित हो सकती है अगर सही तरीके से की जाए. लेकिन कुछ आम गलत आदतें आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा सकती हैं. थोड़ी सी लापरवाही से चेहरा रुखा, दानेदार और डल दिखने लगता है. कई बार जलन, कट और पिगमेंटेशन तक की दिक्कत हो जाता है. आज हम आपको बताएंगे फेस शेविंग की वो कौन सी 5 आदतें हैं जो आपकी स्किन को बर्बाद कर सकती हैं.

गंदे रेजर का इस्तेमाल

कई बार लोग एक ही रेजर को लंबे समय तक इस्तेमाल करते रहते हैं. बहुत से लोग इसे बिना धोए ही रख देते हैं और दूबारा इस्तेमाल कर लेते हैं. इससे बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं और स्किन पर पिंपल्स या इंफेक्शन हो सकता है. हमेशा साफ और नया रेजर इस्तेमाल करें और हर बार धोकर सुखाएं. अगर रेजर के ब्लेड में जंग लग गया है तो इसे इस्तेमाल ना करें.

क्रीम या जेल ना लगाना

बहुत सी लड़कियां ड्राई शेविंग यानी बिना क्रीम या जेल लगाए ही शेव करती हैं. ड्राई शेविंग से स्किन पर खिंचाव आता है और छोटे कट लग सकते हैं. शेविंग से पहले चेहरा साफ करें और एलोवेरा जेल या मॉइस्चराइजर लगा लें ताकि रेजर आसानी से चेहरे पर चल सके. चेहरे पर कोई क्रिम या जेल लगा कर शेव करने से चेहरे पर कट भी नहीं आते हैं.

गलत दिशा में रेजर चलाना

कई लोग सोचते हैं कि चेहरे पर जोर से रेजर चलाने से बाल जल्दी हटेंगे पर ऐसा बिल्कुल नहाी है. इससे स्किन की ऊपरी परत डैमेज हो सकती है और चेहरा लाल होने लगता है. चेहरे पर रेजर हमेशा 45 डिग्री के एंगल पर ही रख कर चलाएं. इसके अलावा हल्के हाथ से और छोटे स्ट्रोक में शेव करना बेहतर होता है इससे स्किन को नुक्सान नहीं पहंचता है.

इनग्रोन हेयर

बालों के उल्टी दिशा में रेजर चलाने से इनग्रोन हेयर और रैशेज हो सकते हैं. बालों की दिशा में या साइड एंगल में शेव करना ज्यादा सेफ रहता है. कई बार बेहद छोटे बाल शेविंग से भी नहीं हटते हैं जिस वजह से लोग उल्टी दिशा में रेजर चला कर शेव करर लेते हैं और स्किन पर कट आ जाते हैं.

आफ्टरकेयर को नजरअंदाज करना

शेविंग के बाद स्किन बहुत सेंसिटिव होती है. अगर आप तुरंत मेकअप लगा लें या धूप में निकल जाएं तो जलन और पिगमेंटेशन हो सकती है. शेविंग के बाद ठंडे पानी से चेहरा धोएं, हल्का मॉइस्चराइजर लगाएं और सनस्क्रीन जरूर लगाएं. फेस शेविंग गलत नहीं है, गलत तरीका नुकसान करता है.