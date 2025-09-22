सितंबर महीने में भी धूप में फेस हो रहा टैन, इन कुदरती चीजों से फिर से लाएं निखार

Face Tanning: सितंबर का महीना अक्सर मॉनसून के बाद हल्की धूप और उमस भरा मौसम लेकर आता है. लेकिन इस दौरान भी सूरज की किरणें स्किन पर टैनिंग छोड़ सकती हैं. खासकर जब आप दिन में बाहर निकलते हैं तो चेहरा रुखा और बेजान दिखने लगता है. बाजार में कई तरह की क्रीम और ट्रीटमेंट मौजूद हैं, लेकिन अगर आप नैचुरल तरीकों से टैन हटाकर चेहरा निखारना चाहते हैं, तो कुछ घरेलू नुस्खे आपके लिए काफी कारगर साबित हो सकते हैं. आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ कुदरती चीजों के बारे में.

1. एलोवेरा जेल

एलोवेरा अपनी कूलिंग और हीलिंग प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है. ये टैन को हल्का करने के साथ स्किन को मॉइस्चराइज करता है. रात को सोने से पहले फ्रेश एलोवेरा जेल चेहरे पर लगाएं और सुबह धो लें. रेगुलर यूज से निखार वापस आ जाएगा.

2. टमाटर का पल्प

टमाटर में मौजूद लाइकोपीन त्वचा से टैन हटाने में मदद करता है. टमाटर का पल्प निकालकर चेहरे पर 15 मिनट तक लगाएं. इससे सनबर्न और टैन दोनों कम होंगे और त्वचा पर नैचुरल ग्लो आएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

3. दही और हल्दी

दही में लैक्टिक एसिड होता है जो त्वचा को एक्सफोलिएट कर टैन हटाने का काम करता है. एक चम्मच दही में चुटकीभर हल्दी मिलाकर फेस पैक बनाएं. इसे 20 मिनट लगाकर धोने से चेहरे की रंगत निखर जाएगी.

4. नींबू और शहद

नींबू नैचुरल ब्लीच की तरह काम करता है, जबकि शहद त्वचा को नर्म और हाइड्रेटेड बनाता है. एक चम्मच नींबू के रस में शहद मिलाकर चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट बाद धो लें. यह टैन हटाने का बेहद आसान और असरदार तरीका है.

5. खीरे का रस

खीरा त्वचा को ठंडक देता है और टैनिंग को कम करता है. खीरे का रस निकालकर चेहरे पर कॉटन की मदद से लगाएं. रेगुलर यूज से त्वचा ताजगी और निखार से भर जाएगी.

6. बेसन और दूध

बेसन स्क्रब की तरह काम करता है और दूध स्किन को सॉफ्ट बनाता है. दोनों को मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बनाएं और चेहरे पर हल्के हाथों से रगड़ें. हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करने से टैनिंग काफी हद तक दूर हो जाती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.