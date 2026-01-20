हंसते चेहरे राज गहरे! जानें कैसे खुश दिखने की थकान बन रही है नई मेंटल स्ट्रगल, फेक स्माइल से घुट रहे हैं लोग

Advertisement
Smiling Depression: आज के समय में मुस्कुराता हुआ चेहरा सबसे बड़ी मजबूरी बनता जा रहा है. ऑफिस, घर, सोशल मीडिया हो या रिश्ते हर जगह खुश दिखने की उम्मीद रखी जाती है. लेकिन कई बार लोग सच में खुश नहीं होते हैं बल्कि खुश होने का नाटक करते हैं. इस दिखावटी खुशी के पीछे कई बार गहरी थकान और तरह-तरह की स्ट्रेस छिपी होती है. आज हम आपको बताएंगे कैसे खुश दिखने की थकान एक नई मेंटल स्ट्रगल बन कर उभर रही है.

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Jan 20, 2026, 11:28 AM IST
आजकल की भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल में लोगों से खुश दिखने की होर सी लग गई है. बहुत से लोग असल जंदगी में खुश नहीं होते हैं पर लोगों के सामने और सोशल मीडिया पर दिखावा करते हैं कि वो बेहद खुश हैं. खुश दिखने की थकान एक ऐसी मेंटल स्ट्रगल है जिसमें इंसान अपने असली जज्बात छिपाकर नकली मुस्कान ओढ़ लेता है. लगातार ऐसा करने से मानसिक दबाव बढ़ता है और धीरे धीरे ये डिप्रेशन और एंग्जायटी का रूप ले सकता है. आजकल इसे लोग स्माइलिंग डिप्रेशन का भी नाम दे रहे हैं. बाहर से हंसता हुआ इंसान अंदर से कितना थका हुआ है यह अक्सर किसी को नजर नहीं आता है. 

बढ़ता है तनाव
आज की बीजी दुनिया में पॉजिटिव रहने का दबाव हर किसी पर है. सोशल मीडिया पर हर कोई खुश नजर आना चाहता है. लोग दूसरों को देख कर खुद भी खुश रहने का दावा करते हैं. लोग अपनी परेशानियों को छिपाकर परफेक्ट लाइफ दिखाते हैं. यही आदत धीरे धीरे इंसान को थका देती है. जब मन उदास हो लेकिन चेहरे पर स्माइल बनाए रखनी पड़े तो दिमाग पर भारी बोझ पड़ता है जिससे तनाव काफी ज्यादा बढ़ सकता है. 

क्या है कारण
फेक स्माइल के पीछे  सबसे बड़ा कारण जजमेंट का डर है. लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने दुख जाहिर किया तो उन्हें कमजोर समझा जाएगा. इसी डर से वो अपने दर्द को हंसी में छिपा लेते हैं. ये आदत कुछ समय बाद मानसिक थकान में बदल जाती है. इंसान अकेलापन महसूस करने लगता है और खुद से भी दूरी बना लेता है. कई केस में ऐसा देखा गया है कि लोग काफी गुस्सैल स्वभाव के भी बन जाते हैं. 

क्या हैं संकेत
खुश दिखने की थकान के कुछ संकेत लोगों में बेहद साफ नजर आते हैं. बिना वजह चिड़चिड़ापन रहना, छोटी बातों पर इमोशनल हो जाना, नींद ठीक से न आना, हमेशा थका हुआ महसूस करना और लोगों के बीच रहते हुए भी अकेलापन लगना इसके लक्षण हो सकते हैं. बहुत से लोग इन लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं और लंबे समय के बाद अवसाद का शिकार हो जाते हैं.

बात करना है जरूरी
बहुत से मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि लगातार फेक खुशी दिखाना दिमाग के लिए नुकसानदायक हो सकता है. इससे इमोशनल बर्नआउट होता है. और इंसान अपनी भावनाओं को पहचानना ही भूल जाता है. आजकल लोग इसे स्माइलिंग डिप्रेशन का भी नाम दे रहे हैं. इस थकान से बाहर निकलने के लिए सबसे जरूरी है अपने जज्बातों को स्वीकार करना. हर वक्त खुश रहना जरूरी नहीं है. दुखी होना भी इंसान होने की निशानी मानी जाती है. भरोसेमंद लोगों से खुलकर बात करने से लोगों में तनाव कम हो सकता है.

About the Author
author img
shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

TAGS

smiling depressionfake happiness

