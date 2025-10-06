बिना दुल्हा-दुल्हन के शादी एन्जॉय कर रहें हैं Gen Z, जानें क्या है ये फेक वेडिंग पार्टी का ट्रेंड

आजकल महानगरों में फेक शादी पार्टी का ट्रेंड काफी जोरों शोरों से वायरल हो रहा है. इस शादी पार्टी का मतलब है एक ऐसी शादी जो असल में होती ही नहीं है. ये शादी केवल फोटोशूट, वीडियो शूट, और पार्टी के लिए ऑरगेनाइज की जाती है. इसमें लोग सजधज कर शादी का माहौल तैयार करते हैं कुछ घंटों की रस्में होती हैं जैसे हल्दी, मेहंदी, संगीत और खूब सारी मस्ती.

इस ट्रेंड की शुरुआत मेट्रो सिटीज जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और कोलकाता में हुई जहां कंटेंट क्रिएटर्स, इवेंट मैनेजर, फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स ने इसे एक नया बिजनेस बना दिया है. अब तो कई एजेंसियां ‘फेक वेडिंग शूट’ के नाम से पैकेज ऑफर करती हैं जिसमें लाइट, कैमरा, डेकोरेशन, मेकअप आर्टिस्ट और यहां तक कि एक्स्ट्राज के रूप में बाराती भी शामिल होते हैं. लोग अपनी फैंटेसी पूरी करने के लिए इन शूट्स में हिस्सा लेते हैं.

आजकल बहुत से लोग वहीं डिस्को लाइट्स और बॉलीवुड के गानों पर क्लब में पार्टी कर के बोर हो गए हैं. कई लोगों का कहना है कि उन्हें शादी का माहौल पसंद है लेकिन असली शादी की नहीं क्योंकि इसमें उन्हें अपने घर वालों और रिश्तेदारों के साथ शामिल होना पड़ता है. इन झंझट से दूर वो ऐसी शादी एन्जॉय करना पसंद करते हैं जिनमें कोई बंदिश ना हो और वो अपने दोस्तों के साथ इसे एन्जॉय कर सके.

सोशल मीडिया इस ट्रेंड का सबसे बड़ा प्लेटफार्म बन गया है. इंटरनेट पर #FakeWedding और #PhotoshootWedding जैसे हैशटैग के साथ लाखों वीडियो अपलोड हो चुके हैं. इन वीडियोज में लोग पूरी शादी की तरह एंट्री, वरमाला, नाच-गाना और विदाई तक शूट करते हैं. कई एवेंट होस्ट करने वाले बैंकेट हॉल भी इस तरह के फेक शादी पार्टी होस्ट कर के लाखों पैसे कमा रहे हैं.

इस तरह के ट्रेंड की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रही है. फैशन और कंटेंट की दुनिया में फेक वेडिंग अब एक नया जॉनर बन चुकी है. कई Gen Z इसे एन्जॉय कर रहे हैं तो बहुत से लोग इसे पागलपन मानते हैं. आज की जनरेशन हर ट्रेंड को फॉलो करना पसंद कर रही है जिस वजह से ये फेक वेडिंग का भी ट्रेंड जोरों शोरों से वायरल हो रहा है.