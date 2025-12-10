Advertisement
प्रेग्नेंसी के बाद ढीले-लटके पेट को सेलिब्रिटीज कैसे कर लेते हैं फ्लैट? फराह खान ने खोल दिया राज

प्रेग्नेंसी के बाद ढीले-लटके पेट को सेलिब्रिटीज कैसे कर लेते हैं फ्लैट? फराह खान ने खोल दिया राज

फराह खान ने सोहा अली खान के पॉडकास्ट में स्वीकार किया कि उन्होंने डिलीवरी के बाद टमी टक सर्जरी कराई है. आइए जानते हैं क्या होती है टमी टक सर्जरी. 

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Dec 10, 2025, 07:50 PM IST
प्रेग्नेंसी के बाद ढीले-लटके पेट को सेलिब्रिटीज कैसे कर लेते हैं फ्लैट? फराह खान ने खोल दिया राज

बॉलीवुड एक्ट्रेस अक्सर बेबी डिलीवरी के कुछ महीने बाद ही एकदम से फिट हो जाती हैं. वहीं आम दुनिया में मां बनने के बाद महिलाएं पेट की चर्बी से परेशान रहती हैं. सेलिब्रिटीज चाइल्ड बर्थ के कुछ ही समय बाद फ्लैट टमी को फ्लैक्स करती हैं वहीं आम महिलाएं लंबे समय तक लटके-ढीले पेट को लेकर परेशान रहती हैं. बॉलीवुड की पॉपुलर कोरियोग्राफर और फिल्म डायरेक्टर फराह खान ने खुलकर स्वीकार किया कि उन्होंने मां बनने के बाद टमी टक सर्जरी कराई है. वहीं हॉलीवुड में एंजेलिना जोली, ब्रिटनी स्पीयर्स जैसे स्टार्स ये सर्जरी करा चुकी हैं. मां बनने के बाद पेट का निचला हिस्सा ढीला पड़ जाता है जिसे टाइट करने के लिए सर्जरी की सलाह दी जाती है. आइए जानते हैं क्या है टमी टक सर्जरी? 

फ्लैट और टोन्ड लुक देती है टमी टक सर्जरी 
टमी टक सर्जरी पेट को फ्लैट और टोन्ड लुक देती है. यह एक तरह की कॉस्मेटिक्स सर्जरी है. जिसे एब्डोमिनोप्लास्टी भी कहा जाता है. इस सर्जरी में पेट पर जमा एक्स्ट्रा फैट और स्किन को रिमूव किया जाता है जिससे पेट फ्लैट नजर आता है. यह सर्जरी अधिकतर चाइल्ड बर्थ के बाद महिलाएं कराती हैं. 

3 तरह की होती है टमी टक सर्जरी 
टमी टक सर्जरी 3 तरह की होती है आइए जानते हैं 
मिनी टमी टक 
इस सर्जरी में नाभी के नीचे चीरा लगाकर एक्स्ट्रा फैट और स्किन को निकाला जाता है. यह सर्जरी तभी होती है जब पेट की मांसपेशियां स्वस्थ होती है, इस सर्जरी में नाभि को टाइट किया जाता है. यह सर्जरी महिलाएं पहली या दूसरी प्रेग्नेंसी के बाद कराती है.  जब उन्हें भविष्य में बेबी नहीं चाहिए होता है. 

लाइपोएब्डोमिनोप्लास्टी 
इस सर्जरी में लाइपोसक्शन और टमी टक दोनों कॉम्बिनेशन में की जाती है. जिनकी पेट की मांसपेशियां ढीली होने पर लटक जाती है उनके लिए यह सर्जरी मदद कर सकती है. लाइपोसक्शन में पैट रिमूव किया जाता है. इसके बाद टमी टक सर्जरी की जाती है. इससे मसल्स टाइट होती है और पेट फ्लैट दिखता है. 

360 डिग्री टमी टक 
यह सर्जरी उन लोगों की होती है जिन्होंने बेरिएट्रिक सर्जरी कराई हो या फिर खुद से वजन कम किया हो. यह सर्जरी बेल्ट एरिया यानी कमर वाले हिस्से पर होती है. इसमें पेट की ढीली स्किन के साथ पीठ, जांघों  की लूज मसल्स को भी टाइट किया जाता है.रिपोर्ट्स के अनुसार बेरिएट्रिक सर्जरी एक तरह से वेट लॉस सर्जरी है. इस सर्जरी को वो लोग करा सकते हैं जिनका बॉडी मास इंडेक्स (BMI) 32 से ज्यादा है. 

नोट- प्रेग्नेंसी के बाद पेट को अंदर करने के लिए जी न्यूज कभी भी सर्जरी की सलाह नहीं देता है. आप हेल्दी डाइट और फिटनेस की मदद से भी पेट को अंदर कर सकते हैं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

45 साल की उम्र में 'बेबो' की तरह खुद को फिट रखने के लिए रोजाना करें ये 5 एक्सरसाइज

Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

