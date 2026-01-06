महंगे कपड़े भी लगते हैं फीके? बॉडी शेप नहीं बॉडी पॉश्चर है असली कारण, जानिए सही स्टाइल का असली फॉर्मूला

बहुत से लोग महंगे कपड़े खरीद तो लेते हैं पर कई बार ये कपड़ें उनके शरीर पर बेहद फीके लगते हैं. लोगों को लगता है कि बॉडी शेप के कारण उन पर कपड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं पर ऐसा नहीं होता है. गलत बॉडी पॉश्चर की वजह से भी लोगों के शरीर पर कपड़े नहीं खिलते हैं. सही पॉश्चर साधारण कपड़ों को भी खास बना सकता है और गलत पॉश्चर महंगे कपड़ों का असर भी कम कर देता है. पॉश्चर यानी शरीर की स्थिति या ढांचा कपड़ों के प्रभाव को तय करती है. सीधा खड़ा होना, सही तरीके से चलना और आत्मविश्वास से बैठना किसी भी आउटफिट को बेहतर बना देता है. आजकल कई युवा इंफ्लूएंसर भी सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी रील के जरिए देते नजर आते हैं.

बॉडी पॉश्चर

फैशन की दुनिया में शरीर का आकार नहीं बल्कि आपका पॉश्चर ही आपके लुक की असली ताकत होता है. कई बार जब इंसान सीधा खड़ा होता है तो उसका पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है. कंधे झुके हुए हों, गर्दन आगे की ओर झुकी हो या पीठ टेढ़ी हो तो सबसे सुंदर कपड़े भी फीके लगने लगते हैं. अगर कोई भी इंसान कंधे पीछे रखकर, गर्दन सीधी और नजर सामने रखकर खड़ा हो तो साधारण सा कुर्ता या शर्ट भी आकर्षक दिखने लगती है. शरीर का सही पॉश्चर कपड़ों की खूबसूरती बढ़ाने के साथ ही आत्मविश्वास में भी एक नई ऊर्जा भर देता है.

कपड़ों की फिटिंग

अच्छा पॉश्चर शरीर की बनावट को संतुलित दिखाने में बेहद मददगार साबित होता है. जब लोग सीधा चलते हैं तो कपड़े सही तरह से फिट बैठते हैं. गलत बॉडी पॉश्चर में कपड़े सिलवटें बनाने लगते हैं और पूरा लुक अस्त व्यस्त नजर आता है. आजकल के बिजी लाइफस्टाइल में लोग घंटों मोबाइल और कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं. इसकी वजह से गर्दन आगे झुक जाती है और कंधे गोल हो जाते हैं. ये आदत सेहत के लिए खराब होने के साथ ही पहनावे पर भी असर डालती है. सामने झुकी गर्दन चेहरे को थका हुआ दिखाती है और कपड़ों की फिटिंग भी खराब नजर आती है.

सही पॉश्चर है जरूरी

सही बॉडी पॉश्चर का सीधा संबंध आत्मविश्वास से भी जुड़ा हुआ है. जब व्यक्ति खुद पर भरोसा करता है तो उसका चलने और खड़े होने का तरीका अपने आप सुधर जाता है. वहीं आत्मविश्वास की कमी होने पर शरीर सिकुड़ा हुआ सा नजर आता है. लोग अक्सर इसे शरीर के आकार की समस्या समझ लेते हैं जबकि असल वजह बॉडी पॉश्चर होती है. अक्सर लोग फैशन की बातें करते समय शरीर के आकार पर ज्यादा ध्यान देते हैं. लेकिन सच्चाई ये भी है कि सही पॉश्चर किसी भी आउटफिट को एक खूबसूरत लुक दे सकता है.