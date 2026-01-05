Advertisement
ब्रांडेड कपड़े और इतनी सस्ती कीमत? इन 3 Market से 500रु में मिल जाएंगे आपके मनपसंद ब्रांड के कपड़े

Cheapest Cloth Market: आज आपको सस्ते दामों पर ट्रेंडी और किफायती मनपसंद ब्रांड के कपड़ों की मार्केट्स बताते हैं, जहां पर आपको जरूर जाकर शॉपिंग करनी चाहिए. 

 

Written By  Ritika|Last Updated: Jan 05, 2026, 02:03 PM IST
Cheapest Cloth Market:  सर्दियां आते ही जगह-जगह की मार्केट्स की रौनक बढ़ जाती है. लोग काफी दूर-दूर से  जैकेट, स्वेटर, बूट्स और विंटर को सस्ती कीमत पर खरीदने आते हैं. आपको बता दें अगर आप भी सस्ते दामों पर ट्रेंडी और किफायती विंटर कलेक्शन को सस्ती कीमत पर पाना चाहती हैं,तो आज आपको ऐसी 3 बेस्ट मार्केट के बारे में बताते हैं, जो लड़कियों के लिए बेहद ही खास हो सकती हैं. यहां पर जाने के बाद आपको एक से बढ़कर एक मनपसंद ब्रांड के कपड़े मिल जाएंगे और वो भी सस्ती कीमत पर. स्टाइल, क्वालिटी और बजट इन तीनों की टेंशन तो आप यहां पर आने के बाद भूल ही जाएंगे. अगर आप भी कुछ ऐसी ही मनपसंद ब्रांड के कपड़े वाली मार्केट्स को खोज रही हैं और आपको नहीं पता है, तो ये खबर आपके बड़े ही काम आने वाली है इस खराब में हम आपको ब्रांडेड कपड़े के साथ-साथ सस्ती कीमत पर जो आपको आसानी से मिल जाए, वो जगह बताते हैं, आइए जानते हैं.
 

कहां मिलेंगे सस्ती कीमत पर ब्रांडेड कपड़े?
 

1. महादेवापुरा

महादेवापुरा जो की बेंगलुरु में है. मनपसंद ब्रांड के कपड़ों को आप सस्ती कीमत पर यहां से ले सकते हैं. यहां पर जगह-जगह पर कई सारे शॉपिंग, ब्रांडेड स्टोर आपको देखने को मिल जाएंगे. यहां पर जाकर आपको ब्रांडेड फुटवियर और स्पोर्ट्सवियर कम दामों में आपको मिल जाएंगे.
 

2. सरोजिनी नगर

सरोजिनी नगर जो की दिल्ली का जाना-माना और बड़ा शॉपिंग मार्केट है, जहां पर आपको 200-300 में  ब्रांडेड कपड़े मिल जाएंगे. फैशनेबल विंटर कलेक्शन भी यहां पर लेने के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं. ये मार्केट लड़कियों को सबसे पसंदीदा शॉपिंग मार्केट में से एक है. ऑफिस, कॉलेज जाने के लिए आप यहां से खरीदारी कर सकते हैं.
 

3. पालम 

पालम शॉपिंग के लिए बेस्ट माना जाता है यहां पर आने के बाद आपको कई सारी शॉप्स देखने को मिल जाएंगी. यहां पर आपको किफायती दामों ब्रांडेड कपड़े मिल जाएंगे. दिल्ली ही नहीं यहां पर लोग दूर-दूर से आकर शॉपिंग करना काफी ज्यादा पसंद करते हैं.

