छोटी गर्दन वाली ब्राइड के लिए एकदम बेस्ट हैं ये 4 लेटेस्ट नेकलेस, देखिए एक से बढ़कर एक ट्रेंडी डिजाइन

Necklace Designs For Short Neck: आजकल फैशन काफी ज्यादा बदलता जा रहा है. शादियों का सीजन आने वाला है और ब्राइड खुद को सबसे खूबसूरत दिखाने के लिए कई तरह-तरह के नेकलेस डिजाइन खुद के लिए चुनती हैं. अगर आपकी गर्दन छोटी है और लुक को थोड़ा हटके दिखाना चाहती हैं, तो तरह-तरह के नए डिजाइन वाले नेकलेस भी देखने को मिल जाएंगे. सही नेकलेस न केवल उनकी खूबसूरती को बढ़ाएगा बल्कि पूरे ब्राइडल लुक को पूरा बदलकर रख देगा. हर कोई देखकर आपकी जमकर तारीफ भी करते नजर आएंगे. आजकल मार्केट में कई ऐसे ट्रेंडी और लेटेस्ट नेकलेस डिजाइन आपको देखने को मि जाएंगे, जिसको आप काफी समय से खोज रही हैं. छोटी गर्दन वाली दुल्हनों को सभी चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए वरना आपका लुक काफी ज्यादा बिगड़ जाता है.



अगर आप भी अपनी छोटी गर्दन के लिए नेकलेस डिजाइन को खोज रही हैं और आपको तभी तक कुछ समज नहीं आया है, तो आपको कुछ लेटेस्ट डिजाइन दिखाते हैं. इनको पहनने के बाद अपनी शादी में आप एकदम परफेक्ट नजर आएंगी. हर कोई आपको देखकर जमकर तारीफ करेगा.



छोटी गर्दन वाली ब्राइड के लिए लेटेस्ट नेकलेस डिजाइन



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1. लॉन्ग लेयर्ड नेकलेस

अगर आपकी छोटी गर्दन है और अपने ब्राइड लुक को थोड़ा हटके दिखाना चाहते हैं, तो आप लॉन्ग लेयर्ड नेकलेस को आप पहन सकती हैं. ये आपके लुक के लिए एकदम बेस्ट रहेगा. इसको पहनने के बाद आप रॉयल और ग्रेसफुल लुक भी नजर आएंगी.



2. चोकर नेकलेस

छोटी गर्दन वाली ब्राइड के लिए चोकर नेकलेस भी एकदम बेस्ट रहेगा. आप इसको बिना सोचे-समझे में भी फटाफट से पहन सकती हैं. चोकर पतला आपको लेना है ज्यादा हैवी नहीं लेना है वरना आपकी गर्दन छिप जाएगी. आपके लुक को मॉडर्न और ट्रेंडी ये बना सकता है.



3. यू-शेप नेकलेस

आपको ज्यादा भारी नेकलेस से हमेशा बचना चाहिए आपको हमेशा यू-शेप नेकलेस का ही चुनाव करना चाहिए. बहुत-सी महिलाएं ट्रेंड या दूसरों को देखकर चुनाव करती हैं लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है.



4. सिंगल चेन नेकलेस

आपको हैवी पहनने की बजाय सिंगल चेन नेकलेस को भी पहन सकती हैं. इसको पहनने के बाद हर कोई आपकी जमकर तारीफ करेगा, ये आपको पूरी तरह से बदल देगा. इसके और भी कई सारे लेटेस्ट डिजाइन है.

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(Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)