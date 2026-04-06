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Wedding Fashion Trends: 2026 की शादियों में दुल्हन का नया स्वैग बना 'फेसलेट्स', फटाफट यहां देखें लेटेस्ट डिजाइन

Facelets Designs For Brides: अगर आप अपनी शादी में खुद को काफी मॉडर्न और एलिगेंट बनाना चाहते हैं, तो 'फेसलेट्स' को एक्सेसरीज के तौर पर शामिल कर सकती हैं. ये आपके ब्राइडल लुक में चार-चांद लगा देगा. आइए आपको कुछ लेटेस्ट डिजाइन दिखाते हैं. 

 

Written By  Ritika|Last Updated: Apr 06, 2026, 09:41 AM IST
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Wedding Fashion Trends: 2026 की शादियों में दुल्हन का नया स्वैग बना 'फेसलेट्स', फटाफट यहां देखें लेटेस्ट डिजाइन

Facelets Designs For Brides:  शादी हर लड़की के जीवन का सबसे दिन होता है और इस पल को और ज्यादा खास बनाने के लिए तैयारियां पहले से ही शुरू कर देती हैं.  खूबसूरत दिखने के लिए लहंगे से लेकर स्टाइलिश एक्सेसरीज तक सब कुछ खोज लेती हैं. आजकल का  फैशन ट्रेंड्स काफी ज्याद बदलता रहा है और ऐसे में हर कोई  मॉडर्न और एलिगेंट की चाह पाना चाहता है. ट्रेंड्स के साथ अब दुल्हनों का स्टाइल भी काफी ज्यादा बदल गया है. अगर आप भी वेडिंग में अपने लुक को सबसे हटके बनाना चाहते हैं, तो आप 'फेसलेट्स' को पहन सकती हैं.

'फेसलेट्स' आजकल की शादियों में दुल्हनों को पहनना काफी ज्यादा पसंद आ रहा है. आजकल फेसलेट्स के नए-नए डिजाइन बाजारों में काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं.  ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों लुक्स को खूबसूरती से भर देगी. आइए आपको बताते हैं. 
 

दुल्हन के लिए 'फेसलेट्स' के लेटेस्ट डिजाइन
 

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1.  कुंदन वर्क फेसलेट

आजकल सोशल मीडिया पर हर शादियों में दुल्हन पर आपने 'फेसलेट्स' को तो जरूर देखा ही होगा. ये पहनने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है और आपको एक नया लुक देने में मदद करता है. 
 

2. स्टोन वर्क फेसलेट

अगर आप अपने लुक को थोड़ा स्टाइलिश बनाना चाहते हैं, तो आप स्टोन वर्क फेसलेट को पहन सकते हैं. आजकल सोशल मीडिया पर इस तरह की एक्सेसरीज होने वाली दुल्हनों को खूब पसंद आ रही है.
 

3. फ्लोरल वर्क फेसलेट

अगर आपको फूल काफी ज्यादा पसंद हैं, तो आपको फ्लोरल वर्क फेसलेट को पहन लेना चाहिए. इसमें आपको और भी काफी सारे डिजाइन देने को मिल जाएंगे. आप अपने पसंद के आर्टिफिशियल फ्लोरल से भी बना सकते हैं.
 

4. मल्टीलेयर वर्क फेसलेट

मल्टीलेयर वर्क फेसलेट भी होने वाली दुल्हनों में काफी ज्यादा अच्छा लगेगा. आप इसको कभी भी आसानी से पहन सकती हैं. ये लहंगे के साथ पहनेंगी तो हर कोई आपकी जमकर तारीफ करेगा आप भी एक बार पहनकर देख सकती हैं.
 

5. पोलकी चोकर वर्क फेसलेट

आप अपने दुल्हन वाले लुक पर पोलकी चोकर वर्क फेसलेट को पहन सकती हैं.ये आपके लुक को और ज्यादा खिला-खिला और स्टाइलिश बना देगा.आप इसको किसी भी खास जगह पर जाने के लिए पहन सकती हैं. आप बेहद ही खूबसूरत दिखेंगी.
 

(ये भी पढ़ें:  गर्ल्स हाथों के लिए एकदम बेस्ट हैं ये 5 लेटेस्ट हाथ फूल डिजाइन )
 

(Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
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Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

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